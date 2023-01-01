Грабіжник вирвав із рук 54-річного волинянина сумку з документами та втік

На Ківерцівщині поліція затримала 33-річного волинянина за підозрою у вчиненні грабежу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора ввечері, 5 березня, по вулиці Соборності у Ківерцях.Поблизу місцевого магазину зловмисник вихопив із рук 54-річного жителя Луцького району сумку з документами і мобільним телефоном та втік.На місце пригоди виїхали оперативники та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що до вчинення грабежу може бути причетний 33-річний місцевий житель. За місцем проживання чоловік був відсутній.Під ранок, внаслідок проведених оперативно-пошукових заходів, зловмисника затримали. У нього вилучили речі потерпілого. До слова, затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Після оголошення волинянину підозри у вчиненні інкримінованого злочину, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.