Росіяни депортували українців до 55 регіонів РФ, – ЦНС

Росіяни депортували українців до 55 регіонів РФ, – ЦНС
Окупанти продовжують депортацію українців під виглядом евакуації, загалом українців вже розселили до 55 регіонів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Росіяни проводять політику геноциду на захоплених землях, адже кінцева ціль РФ – знищення української нації. Відтак, українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях РФ.

При цьому, “переселенців”, яких російська влада іноді примусово, іноді обманом “евакуювала”, виселяють в окремі райони й створюють умови, коли їм необхідно отримати паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.

Раніше окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила про створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тих кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували
Сьогодні, 17:02
Пенсійний вік для частини українців збільшиться на 5 років
Сьогодні, 17:00
Росіяни депортували українців до 55 регіонів РФ, – ЦНС
Сьогодні, 16:45
Чи буде діяти комендантська година на Волині у ніч на Великдень
Сьогодні, 16:25
На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком
Сьогодні, 14:57
У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик
Сьогодні, 14:43
Для початку контрнаступу Україні треба здобути перевагу у повітрі, – Ігнат Для початку контрнаступу Україні треба здобути перевагу у повітрі, – Ігнат
Сьогодні, 14:19
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник
Сьогодні, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:45
 0
Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак
Сьогодні, 17:07
 0
У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували
Сьогодні, 17:02
 0
Пенсійний вік для частини українців збільшиться на 5 років
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8