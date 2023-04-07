Росіяни депортували українців до 55 регіонів РФ, – ЦНС





Про це повідомили у



"Росіяни проводять політику геноциду на захоплених землях, адже кінцева ціль РФ – знищення української нації. Відтак, українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях РФ.



При цьому, “переселенців”, яких російська влада іноді примусово, іноді обманом “евакуювала”, виселяють в окремі райони й створюють умови, коли їм необхідно отримати паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.



Раніше окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила про створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тих кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти продовжують депортацію українців під виглядом евакуації, загалом українців вже розселили до 55 регіонів.Про це повідомили у Центрі національного спротиву "Росіяни проводять політику геноциду на захоплених землях, адже кінцева ціль РФ – знищення української нації. Відтак, українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях РФ.При цьому, “переселенців”, яких російська влада іноді примусово, іноді обманом “евакуювала”, виселяють в окремі райони й створюють умови, коли їм необхідно отримати паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.Раніше окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила про створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тих кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію