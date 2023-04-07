Росіяни депортували українців до 55 регіонів РФ, – ЦНС
Сьогодні, 16:45
Окупанти продовжують депортацію українців під виглядом евакуації, загалом українців вже розселили до 55 регіонів.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
"Росіяни проводять політику геноциду на захоплених землях, адже кінцева ціль РФ – знищення української нації. Відтак, українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях РФ.
При цьому, “переселенців”, яких російська влада іноді примусово, іноді обманом “евакуювала”, виселяють в окремі райони й створюють умови, коли їм необхідно отримати паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.
Раніше окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила про створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тих кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”.
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Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
"Росіяни проводять політику геноциду на захоплених землях, адже кінцева ціль РФ – знищення української нації. Відтак, українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях РФ.
При цьому, “переселенців”, яких російська влада іноді примусово, іноді обманом “евакуювала”, виселяють в окремі райони й створюють умови, коли їм необхідно отримати паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.
Раніше окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила про створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тих кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”.
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