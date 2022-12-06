На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Викрили засуджених Маневицької виправної колонії, які видурювали кошти за повернення полонених на Батьківщину.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області у межах досудового розслідування кримінального провадження про шахрайства, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, сьогодні, 7 квітня, волинські правоохоронці провели низку обшуків на території області, у тому числі у Маневицькій виправній колонії №42.
За даними слідства, троє засуджених, які відбувають покарання в установі, разом зі спільниками з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.
Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил РФ чи ПВК «вагнер» і обіцяли за чималу грошову винагороду (до 120 тисяч гривень) повернути їх на Батьківщину.
У ході обшуків вилучено сім тисяч доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи.
Вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочину.
Встановлюються особи усіх причетних до шахрайських дій.
Викрито громадян за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області, УСР в області ДСР Національної поліції України та працівників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області у межах досудового розслідування кримінального провадження про шахрайства, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, сьогодні, 7 квітня, волинські правоохоронці провели низку обшуків на території області, у тому числі у Маневицькій виправній колонії №42.
За даними слідства, троє засуджених, які відбувають покарання в установі, разом зі спільниками з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.
Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил РФ чи ПВК «вагнер» і обіцяли за чималу грошову винагороду (до 120 тисяч гривень) повернути їх на Батьківщину.
У ході обшуків вилучено сім тисяч доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи.
Вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочину.
Встановлюються особи усіх причетних до шахрайських дій.
Викрито громадян за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області, УСР в області ДСР Національної поліції України та працівників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Уряд призначив новим очільником Київської ОВА Ярослава Кравченка: що про нього відомо?
Сьогодні, 15:35
На Волині затримали автомобіль із краденою деревиною
Сьогодні, 15:28
Медіа