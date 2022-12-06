На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО

На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО
Викрили засуджених Маневицької виправної колонії, які видурювали кошти за повернення полонених на Батьківщину.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області у межах досудового розслідування кримінального провадження про шахрайства, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, сьогодні, 7 квітня, волинські правоохоронці провели низку обшуків на території області, у тому числі у Маневицькій виправній колонії №42.

За даними слідства, троє засуджених, які відбувають покарання в установі, разом зі спільниками з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.

Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил РФ чи ПВК «вагнер» і обіцяли за чималу грошову винагороду (до 120 тисяч гривень) повернути їх на Батьківщину.

У ході обшуків вилучено сім тисяч доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочину.

Встановлюються особи усіх причетних до шахрайських дій.
На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО

Викрито громадян за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області, УСР в області ДСР Національної поліції України та працівників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО
На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО
На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО





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Теги: Маневицька колонія, засуджені, кошти, військовополонені, прокуратура
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