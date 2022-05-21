Уряд призначив новим очільником Київської ОВА Ярослава Кравченка: що про нього відомо?
Сьогодні, 15:35
Кабінет Міністрів призначив Ярослава Кравченка новим керівником Київської обласної військової адміністрації.
Про це пише Громадське з посиланням на пресслужбу уряду.
Попереднього очільника Київської ОВА Олексія Кулебу звільнили 24 січня. Натомість його призначили заступником керівника Офісу президента.
Що відомо про Кравченка?
Він очолював Бучанську окружну прокуратуру з 15 березня 2021 року. Крім того, він брав участь у конкурсі на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у 2023 році. Комісія визнала його «недоброчесним», але Кравченко оскаржував рішення та вимагав назвати причини.
Раніше Кравченко працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса, якого звільнили з посади у вересні 2019-го, а сам орган військової юстиції розпустили. Прокуратура запам’яталася низкою провалів під час його головування. Зокрема, відомство Матіоса за один рік відкрило три справи щодо розкрадань в «Укроборонпромі», але всі вони так і не торкнулися головних фігурантів — Олега Гладковського та його партнерів Віталія Жукова й Андрія Рогози.
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Про це пише Громадське з посиланням на пресслужбу уряду.
Попереднього очільника Київської ОВА Олексія Кулебу звільнили 24 січня. Натомість його призначили заступником керівника Офісу президента.
Що відомо про Кравченка?
Він очолював Бучанську окружну прокуратуру з 15 березня 2021 року. Крім того, він брав участь у конкурсі на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у 2023 році. Комісія визнала його «недоброчесним», але Кравченко оскаржував рішення та вимагав назвати причини.
Раніше Кравченко працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса, якого звільнили з посади у вересні 2019-го, а сам орган військової юстиції розпустили. Прокуратура запам’яталася низкою провалів під час його головування. Зокрема, відомство Матіоса за один рік відкрило три справи щодо розкрадань в «Укроборонпромі», але всі вони так і не торкнулися головних фігурантів — Олега Гладковського та його партнерів Віталія Жукова й Андрія Рогози.
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