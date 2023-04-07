Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври

Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити проєкт постанови (9179) про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври.

Про це пише LB.ua з посиланням на коментар заступниці голови комітету Євгенії Кравчук.

“На сьогоднішньому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендували до ухвалення за основу та в цілому (з правками Комітету) проект Постанови щодо перевірки дотримання Почаївською Свято-Успенською лаврою умов договорів про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю”, - написав Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави.

Крім того, голова комітету повідомила, що Почаївська лавра перетворилася на «острів», куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. У комітеті ВР переконані, що українську святиню має бути звільнено із заручників ворожої релігійної організації шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки.

Нагадаємо, у Раді пропонують виселити УПЦ МП з Почаївської лаври. Понад 30 народних депутатів пропонують від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Почаївська лавра, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд призначив новим очільником Київської ОВА Ярослава Кравченка: що про нього відомо?
Сьогодні, 15:35
На Волині затримали автомобіль із краденою деревиною
Сьогодні, 15:28
Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври
Сьогодні, 15:11
Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком
Сьогодні, 14:57
У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик
Сьогодні, 14:43
Схожі новини
У Луцьку створили петицію з проханням розірвати договори з УПЦ МП У Луцьку створили петицію з проханням розірвати договори з УПЦ МП
06 квітень, 17:22
СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП
06 квітень, 12:17
11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області 11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області
06 квітень, 11:57
Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області
05 квітень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили засуджених колонії, які видурювали кошти за повернення військовополонених. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 0
Уряд призначив новим очільником Київської ОВА Ярослава Кравченка: що про нього відомо?
Сьогодні, 15:35
 0
На Волині затримали автомобіль із краденою деревиною
Сьогодні, 15:28
 0
Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври
Сьогодні, 15:11
 0
Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8