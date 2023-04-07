Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври





Про це пише Євгенії Кравчук.



“На сьогоднішньому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендували до ухвалення за основу та в цілому (з правками Комітету) проект Постанови щодо перевірки дотримання Почаївською Свято-Успенською лаврою умов договорів про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю”, - написав Євгенія Кравчук.



Вона зазначила, що договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави.



Крім того, голова комітету повідомила, що Почаївська лавра перетворилася на «острів», куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. У комітеті ВР переконані, що українську святиню має бути звільнено із заручників ворожої релігійної організації шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки.



Нагадаємо, у Раді

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити проєкт постанови (9179) про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври.Про це пише LB.ua з посиланням на коментар заступниці голови комітету“На сьогоднішньому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендували до ухвалення за основу та в цілому (з правками Комітету) проект Постанови щодо перевірки дотримання Почаївською Свято-Успенською лаврою умов договорів про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю”, - написав Євгенія Кравчук.Вона зазначила, що договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави.Крім того, голова комітету повідомила, що Почаївська лавра перетворилася на «острів», куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. У комітеті ВР переконані, що українську святиню має бути звільнено із заручників ворожої релігійної організації шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки.Нагадаємо, у Раді пропонують виселити УПЦ МП з Почаївської лаври . Понад 30 народних депутатів пропонують від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

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