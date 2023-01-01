Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком

Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком
Завтра, 8 квітня, у Ковелі прощатимуться з двома загиблими Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Косарик Євгеній Петрович (14.07.1992-15.10.2022) — родом із села Доротище Ковельської громади. Дуже довгий шлях воїна, який вже мав бойовий досвід, з поля бою додому. Євгеній був заступником командира бойової машини, навідником-оператором гірсько-штурмового батальйону.

Загинув ще 15 жовтня 2022 року поблизу населеного пункту П’ятихатки Херсонської області.

"Досі не було можливості доставити тіло Героя в рідні краї. Нарешті через майже півроку, з моменту його загибелі, ми зможемо віддати останню шану загиблому", - зазначив Ігор Чайка.

Бойчук Юрій Сергійович (11.04.1984-02.04.2023) був мобілізований ще 26 лютого 2022 року. Воював на Херсонщині, в Миколаївській та Харківській областях, був механіком-водієм. А 2 квітня 2023 року загинув поблизу селища Дробишеве Краматорського району Донецької області. Він отримав важкі, не сумісні з життям, поранення, коли броньований транспортер, в якому був Юра, наїхав на міну.

ЧИН ПОХОРОНУ за обома загиблими:

10:00-10:10 — літія за загиблим воїном Євгенієм Косариком біля батьківського дому в селі Доротище та прощання біля Свято-Успенського храму. По завершенню — бажаючі односельці можуть поїхати спеціальним транспортом для прощання в Ковель.

13:00 — відспівування обох загиблих у Свято-Благовіщенському соборі Ковеля;

14:00-14:15 — хресна хода по вулиці Незалежності до центру міста;
14:15 — громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, біля міської ради.

"По завершенню громадянської панахиди, орієнтовно біля 15:00 — прощання з Юрієм Бойчуком біля під’їзду будинку, що на Відродження, 18, де він проживав із родиною.

Євгенія Косарика поховають на Алеї Героїв міського кладовища.
Юрія Бойчука, як він і заповідав, поховають поруч із батьком на міському кладовищі", - наголосив мер Ковеля.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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