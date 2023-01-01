Для початку контрнаступу Україні треба здобути перевагу у повітрі, – Ігнат





Про це під час брифінгу в медіацентрі Юрій Ігнат.



«Простим цей контрнаступ назвати вкрай важко. Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі, бо без переваги в повітрі проводити наступальні дії під вогнем ворожої авіації доволі складно. На сьогодні ворог продовжує атаки на суходолі, з повітря, маю на увазі керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння з кораблів. Ми ведемо протиповітряний бій, тобто вражаємо засоби ураження, інколи ворожу авіацію, коли вони близько до наших кордонів. Казати, що вже має відбутися контрнаступ без посилення саме нашого панування в повітрі, навряд чи можливо», - зазначив Ігнат.



Він нагадав, що постачання Заходом систем Patriot, SAMP/T та підготовлені українські військові, які вміють працювати з цими комплексами, посилять перевагу України в певних регіонах. Ігнат наголосив, що Україна очікує якомога швидшого рішення про надання сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Йдеться про літаки F-16.



Речник поінформував, що вже відбулося навчання українських пілотів у США. За першими оцінками тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу на їх підготовку, ніж раніше було заявлено.



«Раніше було заявлено про приблизний термін - пів року, зараз мова йде про менший термін, тому що побачили, що хлопці підготовлені, вони можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а застосовувати види озброєння, які будуть доступні», - зазначив Ігнат.



Як повідомлялося, 7 березня CNN із посиланням на власні джерела повідомило, що США працюють з українськими льотчиками, аби визначити, скільки часу знадобиться для їхньої підготовки до польотів на винищувачах F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для початку контрнаступу Силам оборони необхідно здобути перевагу в повітрі.Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник Повітряних сил ЗСУ«Простим цей контрнаступ назвати вкрай важко. Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі, бо без переваги в повітрі проводити наступальні дії під вогнем ворожої авіації доволі складно. На сьогодні ворог продовжує атаки на суходолі, з повітря, маю на увазі керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння з кораблів. Ми ведемо протиповітряний бій, тобто вражаємо засоби ураження, інколи ворожу авіацію, коли вони близько до наших кордонів. Казати, що вже має відбутися контрнаступ без посилення саме нашого панування в повітрі, навряд чи можливо», - зазначив Ігнат.Він нагадав, що постачання Заходом систем Patriot, SAMP/T та підготовлені українські військові, які вміють працювати з цими комплексами, посилять перевагу України в певних регіонах. Ігнат наголосив, що Україна очікує якомога швидшого рішення про надання сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Йдеться про літаки F-16.Речник поінформував, що вже відбулося навчання українських пілотів у США. За першими оцінками тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу на їх підготовку, ніж раніше було заявлено.«Раніше було заявлено про приблизний термін - пів року, зараз мова йде про менший термін, тому що побачили, що хлопці підготовлені, вони можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а застосовувати види озброєння, які будуть доступні», - зазначив Ігнат.Як повідомлялося, 7 березня CNN із посиланням на власні джерела повідомило, що США працюють з українськими льотчиками, аби визначити, скільки часу знадобиться для їхньої підготовки до польотів на винищувачах F-16.

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