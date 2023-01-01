На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник

Андрій Мельник.



Про це Борис Карпус.



"На жаль, знову маємо сумну звістку з фронту. На Донеччині загинув наш Захисник, мешканець Нововолинська Андрій Мельник, 1987 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Вічна йому пам'ять. Інформація щодо прибуття тіла буде згодом", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомив Нововолинський міський голова"На жаль, знову маємо сумну звістку з фронту. На Донеччині загинув наш Захисник, мешканець Нововолинська Андрій Мельник, 1987 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя.Вічна йому пам'ять. Інформація щодо прибуття тіла буде згодом", - йдеться в повідомленні.

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