На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник

На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник
У бою з російськими окупантами загинув Герой з Волині Андрій Мельник.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"На жаль, знову маємо сумну звістку з фронту. На Донеччині загинув наш Захисник, мешканець Нововолинська Андрій Мельник, 1987 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Вічна йому пам'ять. Інформація щодо прибуття тіла буде згодом", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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