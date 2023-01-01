На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник
Сьогодні, 13:43
У бою з російськими окупантами загинув Герой з Волині Андрій Мельник.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"На жаль, знову маємо сумну звістку з фронту. На Донеччині загинув наш Захисник, мешканець Нововолинська Андрій Мельник, 1987 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Вічна йому пам'ять. Інформація щодо прибуття тіла буде згодом", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"На жаль, знову маємо сумну звістку з фронту. На Донеччині загинув наш Захисник, мешканець Нововолинська Андрій Мельник, 1987 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Вічна йому пам'ять. Інформація щодо прибуття тіла буде згодом", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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