За добу у Луцьку та Ковелі патрульні затримали 3 чоловіків з наркотиками. ФОТО

Трьох громадян, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини виявили патрульні поліцейські впродовж останньої доби у Луцьку та Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Перший випадок трапився у Луцьку, на вулиці Замковій. Патрулюючи місто, інспектори звернули увагу на чоловіка в брудному одязі. Під час перевірки документів стало відомо, що цей 27-річний громадянин раніше притягувався до відповідальності за наркозлочини. Патрульні вирішили провести щодо нього поверхневу перевірку та виявили два згортки: один – з речовиною зеленого кольору природного походження, інший – з речовиною білого кольору невідомого походження.Ще про двох підозрілих чоловіків патрульним повідомили небайдужі громадяни. Заявники розповіли, що в одному з дворів на вулиці Прогресу у Луцьку невідомі особи носять з собою шприци. Патрульні виїхали за вказаною адресою та виявили громадян, які підпадали під орієнтування. Під час спілкування з поліцейськими один з них викинув на землю шприц з невідомою речовиною.А в Ковелі, на вулиці Заводській, екіпаж патрульних зупинив 34-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього поліцейські виявили згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору. Ще в одному згортку інспектори виявили зерна, які зі слів самого громадянина, були насінинами коноплі.У всіх випадках на місце події патрульні викликами слідчо-оперативну групу, адже за зберігання наркотичних речовин передбачена кримінальна відповідальність.