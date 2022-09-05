На Волині досі розслідують перший за три роки випадок кору





Про це розповіла Валентина Хомутінкіна.



Нових випадків станом на 7 квітня в області зафіксовано не було. Як занедужав 16-річний підліток ще з'ясовують.



"Під час епідрозслідування встановити, де саме та від кого інфікувався підліток не вдалося. Можливо це пов'язано з тим, що є атипові форми перебігу та легкі форми перебігу кору", – говорить лікарка-епідеміологиня.



Наразі заклад, де вчився підліток – частково працює в дистанційному режимі. 10 квітня учні мають повернутися до навчання.



Довідково: кір — інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Занедужати можна у будь-якому віці. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває епідеміологічне розслідування першого за три роки інфікування кором. П ідліток, у якого в березні виявили хворобу , досі перебуває в медзакладі.Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного Центру контролю та профілактики хворобНових випадків станом на 7 квітня в області зафіксовано не було. Як занедужав 16-річний підліток ще з'ясовують."Під час епідрозслідування встановити, де саме та від кого інфікувався підліток не вдалося. Можливо це пов'язано з тим, що є атипові форми перебігу та легкі форми перебігу кору", – говорить лікарка-епідеміологиня.Наразі заклад, де вчився підліток – частково працює в дистанційному режимі. 10 квітня учні мають повернутися до навчання.Довідково: кір — інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Занедужати можна у будь-якому віці. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.

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