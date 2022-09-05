На Волині досі розслідують перший за три роки випадок кору
Сьогодні, 12:39
На Волині триває епідеміологічне розслідування першого за три роки інфікування кором. Підліток, у якого в березні виявили хворобу, досі перебуває в медзакладі.
Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
Нових випадків станом на 7 квітня в області зафіксовано не було. Як занедужав 16-річний підліток ще з'ясовують.
"Під час епідрозслідування встановити, де саме та від кого інфікувався підліток не вдалося. Можливо це пов'язано з тим, що є атипові форми перебігу та легкі форми перебігу кору", – говорить лікарка-епідеміологиня.
Наразі заклад, де вчився підліток – частково працює в дистанційному режимі. 10 квітня учні мають повернутися до навчання.
Довідково: кір — інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Занедужати можна у будь-якому віці. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.
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Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
Нових випадків станом на 7 квітня в області зафіксовано не було. Як занедужав 16-річний підліток ще з'ясовують.
"Під час епідрозслідування встановити, де саме та від кого інфікувався підліток не вдалося. Можливо це пов'язано з тим, що є атипові форми перебігу та легкі форми перебігу кору", – говорить лікарка-епідеміологиня.
Наразі заклад, де вчився підліток – частково працює в дистанційному режимі. 10 квітня учні мають повернутися до навчання.
Довідково: кір — інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Занедужати можна у будь-якому віці. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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