На Волині досі розслідують перший за три роки випадок кору

На Волині досі розслідують перший за три роки випадок кору
На Волині триває епідеміологічне розслідування першого за три роки інфікування кором. Підліток, у якого в березні виявили хворобу, досі перебуває в медзакладі.

Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.

Нових випадків станом на 7 квітня в області зафіксовано не було. Як занедужав 16-річний підліток ще з'ясовують.

"Під час епідрозслідування встановити, де саме та від кого інфікувався підліток не вдалося. Можливо це пов'язано з тим, що є атипові форми перебігу та легкі форми перебігу кору", – говорить лікарка-епідеміологиня.

Наразі заклад, де вчився підліток – частково працює в дистанційному режимі. 10 квітня учні мають повернутися до навчання.

Довідково: кір — інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Занедужати можна у будь-якому віці. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.

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Теги: кір, підліток, Волинь, епідрозслідування
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