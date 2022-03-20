Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину: двоє дітей – поранені
Сьогодні, 12:00
Російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав в Херсонській області, постраждала жінка та 2 дітей, їх госпіталізували.
Про це інформують у Херсонській ОВА.
"Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.
Повідомляється, що хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
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Про це інформують у Херсонській ОВА.
"Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.
Повідомляється, що хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
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