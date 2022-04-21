Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
Сьогодні, 11:35
У період дії військового стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Через війну додаткового вихідного на Великдень не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.
Великдень у 2023 році святкується у неділю, 16 квітня. Згідно з КЗпП, вихідний має переноситися на понеділок, 17 квітня. Однак у цьому році це буде робочий день.
Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.
Нормальна тривалість робочого часу в період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але лише для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.
Крім того, законом про оптимізацію трудових відносин передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.
Великдень у 2023 році святкується у неділю, 16 квітня. Згідно з КЗпП, вихідний має переноситися на понеділок, 17 квітня. Однак у цьому році це буде робочий день.
Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.
Нормальна тривалість робочого часу в період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але лише для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.
Крім того, законом про оптимізацію трудових відносин передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі.
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