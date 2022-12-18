Українців просять заощаджувати світло

Українців просять заощаджувати світло
Українців просять заощаджувати світло, оскільки у багатьох регіонах енергосистема досі працює ненадійно. Проте дефіциту сьогодні, 7 квітня, немає.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні виробництво електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів. Тому відключення світла не плануються.

При цьому негода у Чернівецькій області спричинила пошкодження на розподільчих мережах.

Українців попереджають, що, хоч ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій надійність живлення у більшості регіонів значно знижена.

"Тому просимо ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Укренерго, світло, заощаджувати
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