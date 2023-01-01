Путін вирішив зміцнити контроль над Білоруссю, – ISW

Путін вирішив зміцнити контроль над Білоруссю, – ISW
Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю.

Як повідомляє ISW, російський лідер протягом 5–6 квітня зустрівся у Москві із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише УНІАН.

Вони обговорили питання союзної інтеграції у сфері безпеки, економіки, оборони, культури та гуманітарні питання.

Зокрема, йшлося й про створення єдиної системи непрямих податків. Крім того, Путін та Лукашенко планують заходи щодо формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств і зусилля з уніфікації торгового законодавства обох країн.

Зазначається, що російські та білоруські чиновники зосередженні на заходах із заміщення імпорту і підтримці мікроелектронної промисловості для пом'якшення санкцій Заходу. Водночас президент РФ оголосив, що обидві країни продовжують процес створення спільного ринку нафти, газу та електроенергії.

Аналітики переконані, що у такий спосіб Кремль, імовірно, хоче максимально інтегрувати оборонно-промисловий комплекс Білорусі до свого ОПК.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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