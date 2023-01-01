Путін вирішив зміцнити контроль над Білоруссю, – ISW

Володимир Путін, ймовірно, зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю.



Як повідомляє ISW, російський лідер протягом Олександром Лукашенком, пише



Вони обговорили питання союзної інтеграції у сфері безпеки, економіки, оборони, культури та гуманітарні питання.



Зокрема, йшлося й про створення єдиної системи непрямих податків. Крім того, Путін та Лукашенко планують заходи щодо формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств і зусилля з уніфікації торгового законодавства обох країн.



Зазначається, що російські та білоруські чиновники зосередженні на заходах із заміщення імпорту і підтримці мікроелектронної промисловості для пом'якшення санкцій Заходу. Водночас президент РФ оголосив, що обидві країни продовжують процес створення спільного ринку нафти, газу та електроенергії.



Аналітики переконані, що у такий спосіб Кремль, імовірно, хоче максимально інтегрувати оборонно-промисловий комплекс Білорусі до свого ОПК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент РФ, ймовірно, зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю.Як повідомляє ISW, російський лідер протягом 5–6 квітня зустрівся у Москві із самопроголошеним президентом Білорусі , пише УНІАН Вони обговорили питання союзної інтеграції у сфері безпеки, економіки, оборони, культури та гуманітарні питання.Зокрема, йшлося й про створення єдиної системи непрямих податків. Крім того, Путін та Лукашенко планують заходи щодо формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств і зусилля з уніфікації торгового законодавства обох країн.Зазначається, що російські та білоруські чиновники зосередженні на заходах із заміщення імпорту і підтримці мікроелектронної промисловості для пом'якшення санкцій Заходу. Водночас президент РФ оголосив, що обидві країни продовжують процес створення спільного ринку нафти, газу та електроенергії.Аналітики переконані, що у такий спосіб Кремль, імовірно, хоче максимально інтегрувати оборонно-промисловий комплекс Білорусі до свого ОПК.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію