У трьох волинян вилучили понад тридцять кілограмів бурштину. ФОТО

У Володимирському районі вилучили понад тридцять кг бурштину невідомого походження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Днями у Володимирському районі співробітники поліції зупинили водія Renault, при поверхневій перевірці в салоні виявили каміння, ззовні схоже на бурштин. Відомості за цим фактом зареєстрували за ст. 240-1 КК України, оскільки керманич не зміг пояснити його походження.Згодом у його домоволодінні провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили оброблені предмети з каміння, схожого на бурштин, та дрібне каміння бурштину. Таке ж каміння знайдено ще у двох мешканців району. Загалом його вилучено понад 30 кг.Нині триває досудове слідство, встановлюється походження бурштину та мета зберігання.Нині каміння вилучене і направлене на дослідження: встановлюється його походження і мета зберігання.