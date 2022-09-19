У трьох волинян вилучили понад тридцять кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:08
У Володимирському районі вилучили понад тридцять кг бурштину невідомого походження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Днями у Володимирському районі співробітники поліції зупинили водія Renault, при поверхневій перевірці в салоні виявили каміння, ззовні схоже на бурштин. Відомості за цим фактом зареєстрували за ст. 240-1 КК України, оскільки керманич не зміг пояснити його походження.
Згодом у його домоволодінні провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили оброблені предмети з каміння, схожого на бурштин, та дрібне каміння бурштину. Таке ж каміння знайдено ще у двох мешканців району. Загалом його вилучено понад 30 кг.
Нині триває досудове слідство, встановлюється походження бурштину та мета зберігання.
Нині каміння вилучене і направлене на дослідження: встановлюється його походження і мета зберігання.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Днями у Володимирському районі співробітники поліції зупинили водія Renault, при поверхневій перевірці в салоні виявили каміння, ззовні схоже на бурштин. Відомості за цим фактом зареєстрували за ст. 240-1 КК України, оскільки керманич не зміг пояснити його походження.
Згодом у його домоволодінні провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили оброблені предмети з каміння, схожого на бурштин, та дрібне каміння бурштину. Таке ж каміння знайдено ще у двох мешканців району. Загалом його вилучено понад 30 кг.
Нині триває досудове слідство, встановлюється походження бурштину та мета зберігання.
Нині каміння вилучене і направлене на дослідження: встановлюється його походження і мета зберігання.
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