У деяких мікрорайонах Луцька зникало світло: назвали причину
Сьогодні, 10:57
Перебої зі світло у Луцьку у двох мікрорайонах міст пов'язані з ремонтними роботами на мережі.
Про це повідомили у коментарі виданню ВСН у пресцентрі ПрАТ «Волиньобленерго».
Зранку у п'ятницю, 7 квітня, у Луцьку на 33 та 40 кварталах зупинилися усі ліфти. У диспетчерській «Волиньліфт» відповіли, що це трапилося через збої напруги і «наразі нічим не можуть допомогти». Згодом, о 9:30 ліфти вже працювали. Загалом за ранок світло на декілька хвилин зникало кілька разів.
Причиною короткочасних відключень, пояснили у пресцентрі, є роботи, пов'язані з пошуком пошкодження в мережі 10 кВ.
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Про це повідомили у коментарі виданню ВСН у пресцентрі ПрАТ «Волиньобленерго».
Зранку у п'ятницю, 7 квітня, у Луцьку на 33 та 40 кварталах зупинилися усі ліфти. У диспетчерській «Волиньліфт» відповіли, що це трапилося через збої напруги і «наразі нічим не можуть допомогти». Згодом, о 9:30 ліфти вже працювали. Загалом за ранок світло на декілька хвилин зникало кілька разів.
Причиною короткочасних відключень, пояснили у пресцентрі, є роботи, пов'язані з пошуком пошкодження в мережі 10 кВ.
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