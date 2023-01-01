У деяких мікрорайонах Луцька зникало світло: назвали причину

У деяких мікрорайонах Луцька зникало світло: назвали причину
Перебої зі світло у Луцьку у двох мікрорайонах міст пов'язані з ремонтними роботами на мережі.

Про це повідомили у коментарі виданню ВСН у пресцентрі ПрАТ «Волиньобленерго».

Зранку у п'ятницю, 7 квітня, у Луцьку на 33 та 40 кварталах зупинилися усі ліфти. У диспетчерській «Волиньліфт» відповіли, що це трапилося через збої напруги і «наразі нічим не можуть допомогти». Згодом, о 9:30 ліфти вже працювали. Загалом за ранок світло на декілька хвилин зникало кілька разів.

Причиною короткочасних відключень, пояснили у пресцентрі, є роботи, пов'язані з пошуком пошкодження в мережі 10 кВ.

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Теги: Луцьк, зникало світло, Волиньобленерго
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