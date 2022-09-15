Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен

Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен
Рішення про повернення Криму має ухвалювати Україна, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що Україна є демократичною, і відповідальність за керування несе президент.

Про це пише LB.ua з посиланням на Welt.

"Україна – це демократія. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність керувати країною", – сказав він, наголосивши, що водночас президент має бути відкритим до волі українців.

Разом із багатьма іншими країнами Сполучені Штати пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.

"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", – припустив держсекретар.

Міністр оборони України Олексій Резніков у березні говорив, що контрнаступ почнеться в квітні-травні за декількома напрямками. За його словами, Україна для цього потребує важкої техніки та підготовлених резервів.

Нагадаємо, що в України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу.

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Теги: Росія, Україна, війна, контрнаступ
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