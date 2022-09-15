Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен

Ентоні Блінкен. Він наголосив, що Україна є демократичною, і відповідальність за керування несе президент.



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"Україна – це демократія. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність керувати країною", – сказав він, наголосивши, що водночас президент має бути відкритим до волі українців.



Разом із багатьма іншими країнами Сполучені Штати пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.



"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", – припустив держсекретар.



Міністр оборони України Олексій Резніков у березні говорив, що контрнаступ почнеться в квітні-травні за декількома напрямками. За його словами, Україна для цього потребує важкої техніки та підготовлених резервів.



Нагадаємо, що

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