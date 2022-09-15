Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен
Сьогодні, 10:40
Рішення про повернення Криму має ухвалювати Україна, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що Україна є демократичною, і відповідальність за керування несе президент.
Про це пише LB.ua з посиланням на Welt.
"Україна – це демократія. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність керувати країною", – сказав він, наголосивши, що водночас президент має бути відкритим до волі українців.
Разом із багатьма іншими країнами Сполучені Штати пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.
"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", – припустив держсекретар.
Міністр оборони України Олексій Резніков у березні говорив, що контрнаступ почнеться в квітні-травні за декількома напрямками. За його словами, Україна для цього потребує важкої техніки та підготовлених резервів.
Нагадаємо, що в України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу.
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Про це пише LB.ua з посиланням на Welt.
"Україна – це демократія. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність керувати країною", – сказав він, наголосивши, що водночас президент має бути відкритим до волі українців.
Разом із багатьма іншими країнами Сполучені Штати пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.
"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", – припустив держсекретар.
Міністр оборони України Олексій Резніков у березні говорив, що контрнаступ почнеться в квітні-травні за декількома напрямками. За його словами, Україна для цього потребує важкої техніки та підготовлених резервів.
Нагадаємо, що в України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу.
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