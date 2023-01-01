На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в с.Шклінь, що на Горохівщині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 квітня о 18:38 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Шклінь Луцького району.

Для ліквідації пожежі залучались рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів, команди місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та села Чаруків. На гасіння подано водяний ствол, пожежу ліквідували о 19:40.

Імовірно, лихо трапилось через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем знищено вікна, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни та перекриття дерев’яної оселі.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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