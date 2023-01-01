На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



6 квітня о 18:38 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Шклінь Луцького району.



Для ліквідації пожежі залучались рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів, команди місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та села Чаруків. На гасіння подано водяний ствол, пожежу ліквідували о 19:40.



Імовірно, лихо трапилось через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем знищено вікна, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни та перекриття дерев’яної оселі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в с.Шклінь, що на Горохівщині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 квітня о 18:38 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Шклінь Луцького району.Для ліквідації пожежі залучались рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів, команди місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та села Чаруків. На гасіння подано водяний ствол, пожежу ліквідували о 19:40.Імовірно, лихо трапилось через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем знищено вікна, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни та перекриття дерев’яної оселі.

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