На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО

На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
Орденами «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили трьох захисників з Волині: Сергія Панчишина, Оксану Горпініч, Сергія Андросова.

Про це повідомили у другому відділі Володимирського РТЦК та СП.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня військовослужбовців з Нововолинської громади : солдата Панчишина Сергія Григоровича, старшого сержанта Горпініч Оксану Леонідівну, солдата Андросова Сергія Юрійовича", - йдеться в повідомленні.

Вручення нагород відбулося в Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП. Ордени "За мужність" ІІІ ступеня начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк та міський голова Борис Карпус вручили рідним загиблих військовослужбовців.
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала російську агентку, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі на Донеччині
Сьогодні, 10:08
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 09:50
У двох районах Луцька зупинилися усі ліфти: яка причина
Сьогодні, 09:34
На Волині екскаватор наїхав на міну
Сьогодні, 09:28
Таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
Сьогодні на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Анатолієм Пивоварчуком. ОНОВЛЕНО Сьогодні на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Анатолієм Пивоварчуком. ОНОВЛЕНО
06 квітень, 09:05
Командир волинської бригади Олександр Охріменко зустрівся із сім’ями загиблих військових у Володимирі Командир волинської бригади Олександр Охріменко зустрівся із сім’ями загиблих військових у Володимирі
05 квітень, 19:30
На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів
05 квітень, 14:44
На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Герасимюк На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Герасимюк
05 квітень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала російську агентку, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі на Донеччині
Сьогодні, 10:08
 0
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
У двох районах Луцька зупинилися усі ліфти: яка причина
Сьогодні, 09:34
 0
На Волині екскаватор наїхав на міну
Сьогодні, 09:28
 0
Таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Сьогодні, 09:23
 0
Медіа
відео
1/8