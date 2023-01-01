На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО

Сергія Панчишина, Оксану Горпініч, Сергія Андросова.



Про це



"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня військовослужбовців з Нововолинської громади : солдата Панчишина Сергія Григоровича, старшого сержанта Горпініч Оксану Леонідівну, солдата Андросова Сергія Юрійовича", - йдеться в повідомленні.



Вручення нагород відбулося в Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП. Ордени "За мужність" ІІІ ступеня начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк та міський голова Борис Карпус вручили рідним загиблих військовослужбовців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденами «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили трьох захисників з Волині:Про це повідомили у другому відділі Володимирського РТЦК та СП."За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня військовослужбовців з Нововолинської громади : солдата Панчишина Сергія Григоровича, старшого сержанта Горпініч Оксану Леонідівну, солдата Андросова Сергія Юрійовича", - йдеться в повідомленні.Вручення нагород відбулося в Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП. Ордени "За мужність" ІІІ ступеня начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковникта міський головавручили рідним загиблих військовослужбовців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію