На Волині екскаватор наїхав на міну





Подія трапилася 6 березня близько 16 години. Про це



На щастя, водій транспорту не постраждав. Техніка від вибуху зазнала механічних пошкоджень.



В оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що до швидкої надходив виклик про те, що в селі Пулемець екскаватор підірвався на міні. Повідомляли про одного потерпілого. Проте водій не зазнав тілесних ушкоджень і від госпіталізації відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Пулемець Ковельського району екскаватор наїхав на вибухонебезпечний предмет.Подія трапилася 6 березня близько 16 години. Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.На щастя, водій транспорту не постраждав. Техніка від вибуху зазнала механічних пошкоджень.В оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що до швидкої надходив виклик про те, що в селі Пулемець екскаватор підірвався на міні. Повідомляли про одного потерпілого. Проте водій не зазнав тілесних ушкоджень і від госпіталізації відмовився.

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