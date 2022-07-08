На Волині екскаватор наїхав на міну
Сьогодні, 09:28
Поблизу села Пулемець Ковельського району екскаватор наїхав на вибухонебезпечний предмет.
Подія трапилася 6 березня близько 16 години. Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На щастя, водій транспорту не постраждав. Техніка від вибуху зазнала механічних пошкоджень.
В оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що до швидкої надходив виклик про те, що в селі Пулемець екскаватор підірвався на міні. Повідомляли про одного потерпілого. Проте водій не зазнав тілесних ушкоджень і від госпіталізації відмовився.
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Подія трапилася 6 березня близько 16 години. Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На щастя, водій транспорту не постраждав. Техніка від вибуху зазнала механічних пошкоджень.
В оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що до швидкої надходив виклик про те, що в селі Пулемець екскаватор підірвався на міні. Повідомляли про одного потерпілого. Проте водій не зазнав тілесних ушкоджень і від госпіталізації відмовився.
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