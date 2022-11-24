У двох районах Луцька зупинилися усі ліфти: яка причина

У двох районах Луцька зупинилися усі ліфти: яка причина
У Луцьку на 33 та 40 кварталах зупинилися усі ліфти.

Це трапилося зранку у п'ятницю, 7 квітня. Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.

У диспетчерській «Волиньліфт» кажуть, що це трапилося через збої напруги і «наразі нічим не можуть допомогти».

Нагадаємо, що всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників.

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Теги: Луцьк, ліфти
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