У двох районах Луцька зупинилися усі ліфти: яка причина





Це трапилося зранку у п'ятницю, 7 квітня. Про це виданню



У диспетчерській «Волиньліфт» кажуть, що це трапилося через збої напруги і «наразі нічим не можуть допомогти».



Нагадаємо, що

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