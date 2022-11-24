У двох районах Луцька зупинилися усі ліфти: яка причина
Сьогодні, 09:34
У Луцьку на 33 та 40 кварталах зупинилися усі ліфти.
Це трапилося зранку у п'ятницю, 7 квітня. Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.
У диспетчерській «Волиньліфт» кажуть, що це трапилося через збої напруги і «наразі нічим не можуть допомогти».
Нагадаємо, що всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це трапилося зранку у п'ятницю, 7 квітня. Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.
У диспетчерській «Волиньліфт» кажуть, що це трапилося через збої напруги і «наразі нічим не можуть допомогти».
Нагадаємо, що всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ затримала російську агентку, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі на Донеччині
Сьогодні, 10:08
На Волині трьох військовослужбовців посмертно нагородили орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 09:50
У двох районах Луцька зупинилися усі ліфти: яка причина
Сьогодні, 09:34
На Волині екскаватор наїхав на міну
Сьогодні, 09:28
Таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Сьогодні, 09:23
Медіа