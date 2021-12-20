Лучани масово застрягають у ліфтах: назвали причину
Сьогодні, 14:20
Внаслідок аварійних відключень світла в Луцьку почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфтах, які зупиняються через знеструмлення.
Про це розповів у коментарі Суспільному керівник директор підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук.
За два дні, 25 та 26 жовтня, комунальники зафіксували майже 120 таких випадків. Усіх застряглих у підйомниках пасажирів працівники аварійної бригади визволили, ніхто не травмувався.
"До цих подій у нас в середньому за день було 20 виїздів. Зараз – 60. Це просто жах, люди стомлені, не встигають між викликами навіть чаю попити чи присісти", – говорить Андрій Ткачук.
Напередодні, 26 жовтня в одній із багатоповерхівок на ЛПЗ пасажир, який застряг у ліфті, замість того, щоб зв'язатися з диспетчером – виламав двері.
Ремонт, каже Андрій Тимчук, обійдеться орієнтовно в сім тисяч гривень. "Хто саме з жильців це зробив має визначати управитель будинку, щоб стягнути із нього гроші на ремонт", – додав керівник "Волиньліфт".
Зі слів Андрія Ткачука, спрогнозувати аварійні відключення ліфтів комунальники не можуть, тому закликають лучан найближчими днями максимально обмежити користування ліфтами. Тих, хто таки застряг у підйомнику, потрібно телефонувати диспетчеру. Номер до нього має бути у кабіні ліфта.
Всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників.
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Про це розповів у коментарі Суспільному керівник директор підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук.
За два дні, 25 та 26 жовтня, комунальники зафіксували майже 120 таких випадків. Усіх застряглих у підйомниках пасажирів працівники аварійної бригади визволили, ніхто не травмувався.
"До цих подій у нас в середньому за день було 20 виїздів. Зараз – 60. Це просто жах, люди стомлені, не встигають між викликами навіть чаю попити чи присісти", – говорить Андрій Ткачук.
Напередодні, 26 жовтня в одній із багатоповерхівок на ЛПЗ пасажир, який застряг у ліфті, замість того, щоб зв'язатися з диспетчером – виламав двері.
Ремонт, каже Андрій Тимчук, обійдеться орієнтовно в сім тисяч гривень. "Хто саме з жильців це зробив має визначати управитель будинку, щоб стягнути із нього гроші на ремонт", – додав керівник "Волиньліфт".
Зі слів Андрія Ткачука, спрогнозувати аварійні відключення ліфтів комунальники не можуть, тому закликають лучан найближчими днями максимально обмежити користування ліфтами. Тих, хто таки застряг у підйомнику, потрібно телефонувати диспетчеру. Номер до нього має бути у кабіні ліфта.
Всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників.
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Коментарі 1
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Можна побитися об заклад, що цей пасажир живе у місті не більше 2-3 років.
Людина, народжена у селі, неспроможна адекватно оцінити ситуацію зупинки ліфта у місті.