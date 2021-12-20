Лучани масово застрягають у ліфтах: назвали причину





Про це розповів у коментарі Андрій Ткачук.



За два дні, 25 та 26 жовтня, комунальники зафіксували майже 120 таких випадків. Усіх застряглих у підйомниках пасажирів працівники аварійної бригади визволили, ніхто не травмувався.



"До цих подій у нас в середньому за день було 20 виїздів. Зараз – 60. Це просто жах, люди стомлені, не встигають між викликами навіть чаю попити чи присісти", – говорить Андрій Ткачук.



Напередодні, 26 жовтня в одній із багатоповерхівок на ЛПЗ пасажир, який застряг у ліфті, замість того, щоб зв'язатися з диспетчером – виламав двері.



Ремонт, каже Андрій Тимчук, обійдеться орієнтовно в сім тисяч гривень. "Хто саме з жильців це зробив має визначати управитель будинку, щоб стягнути із нього гроші на ремонт", – додав керівник "Волиньліфт".



Зі слів Андрія Ткачука, спрогнозувати аварійні відключення ліфтів комунальники не можуть, тому закликають лучан найближчими днями максимально обмежити користування ліфтами. Тих, хто таки застряг у підйомнику, потрібно телефонувати диспетчеру. Номер до нього має бути у кабіні ліфта.



Всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок аварійних відключень світла в Луцьку почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфтах, які зупиняються через знеструмлення.Про це розповів у коментарі Суспільному керівник директор підприємства "Волиньліфт"За два дні, 25 та 26 жовтня, комунальники зафіксували майже 120 таких випадків. Усіх застряглих у підйомниках пасажирів працівники аварійної бригади визволили, ніхто не травмувався."До цих подій у нас в середньому за день було 20 виїздів. Зараз – 60. Це просто жах, люди стомлені, не встигають між викликами навіть чаю попити чи присісти", – говорить Андрій Ткачук.Напередодні, 26 жовтня в одній із багатоповерхівок на ЛПЗ пасажир, який застряг у ліфті, замість того, щоб зв'язатися з диспетчером – виламав двері.Ремонт, каже Андрій Тимчук, обійдеться орієнтовно в сім тисяч гривень. "Хто саме з жильців це зробив має визначати управитель будинку, щоб стягнути із нього гроші на ремонт", – додав керівник "Волиньліфт".Зі слів Андрія Ткачука, спрогнозувати аварійні відключення ліфтів комунальники не можуть, тому закликають лучан найближчими днями максимально обмежити користування ліфтами. Тих, хто таки застряг у підйомнику, потрібно телефонувати диспетчеру. Номер до нього має бути у кабіні ліфта.Всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників.

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