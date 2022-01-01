Росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі – Генштаб





Як передає кореспондент Олексій Громов.



"Генштаб відстежує усі дії РФ у Білорусі. Ми бачимо, що окрім військового аеродрому Зябрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах", - заявив Громов.



Водночас він зазначив, що наразі формування наступального угруповання з території сусідньої республіки не відстежується, але загрози є і будуть.



За словами Громова, про системну підготовку до ескалації свідчить діяльність російських та білоруських збройних сил.



"Офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі. Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО", - зазначив Громов.



Він додав, що противник продовжує активно застосовувати з напрямку Білорусі дрони-камікадзе. Цього тижня російські агресори запустили 10 дронів-шахедів з території республіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі. Формування наступального угруповання не зафіксовано, проте загроза наступу з боку сусідньої республіки залишається.Як передає кореспондент УНІАН , про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал"Генштаб відстежує усі дії РФ у Білорусі. Ми бачимо, що окрім військового аеродрому Зябрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах", - заявив Громов.Водночас він зазначив, що наразі формування наступального угруповання з території сусідньої республіки не відстежується, але загрози є і будуть.За словами Громова, про системну підготовку до ескалації свідчить діяльність російських та білоруських збройних сил."Офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі. Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО", - зазначив Громов.Він додав, що противник продовжує активно застосовувати з напрямку Білорусі дрони-камікадзе. Цього тижня російські агресори запустили 10 дронів-шахедів з території республіки.

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