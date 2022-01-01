Росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі – Генштаб

Росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі – Генштаб
Росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі. Формування наступального угруповання не зафіксовано, проте загроза наступу з боку сусідньої республіки залишається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Генштаб відстежує усі дії РФ у Білорусі. Ми бачимо, що окрім військового аеродрому Зябрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах", - заявив Громов.

Водночас він зазначив, що наразі формування наступального угруповання з території сусідньої республіки не відстежується, але загрози є і будуть.

За словами Громова, про системну підготовку до ескалації свідчить діяльність російських та білоруських збройних сил.

"Офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі. Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО", - зазначив Громов.

Він додав, що противник продовжує активно застосовувати з напрямку Білорусі дрони-камікадзе. Цього тижня російські агресори запустили 10 дронів-шахедів з території республіки.

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Теги: Білорусь, РФ, Генштаб
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