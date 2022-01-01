Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць





Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.



З початку війни в області прийняли 74 869 вимушено евакуйованих осіб. З них 106 переселенців розселили вчора, 26 жовтня 2022 року. Усіх – забезпечили необхідними речами.



На Волині уже видано 60 344 довідок ВПО. Зокрема, обліковано 42 647 сімей, у яких 18242 – діти.

Серед внутрішньо-переміщених осіб:



- 2 279 людей з інвалідністю,

- 7 767 пенсіонерів,

- 68 багатодітних сімей,

- 9 сімей батьків-одинаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби на Волині знайшли прихисток 106 внутрішніх переселенців.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.З початку війни в області прийняли 74 869 вимушено евакуйованих осіб. З них 106 переселенців розселили вчора, 26 жовтня 2022 року. Усіх – забезпечили необхідними речами.На Волині уже видано 60 344 довідок ВПО. Зокрема, обліковано 42 647 сімей, у яких 18242 – діти.Серед внутрішньо-переміщених осіб:- 2 279 людей з інвалідністю,- 7 767 пенсіонерів,- 68 багатодітних сімей,- 9 сімей батьків-одинаків.

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