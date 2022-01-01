Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць
Сьогодні, 15:20
Минулої доби на Волині знайшли прихисток 106 внутрішніх переселенців.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
З початку війни в області прийняли 74 869 вимушено евакуйованих осіб. З них 106 переселенців розселили вчора, 26 жовтня 2022 року. Усіх – забезпечили необхідними речами.
На Волині уже видано 60 344 довідок ВПО. Зокрема, обліковано 42 647 сімей, у яких 18242 – діти.
Серед внутрішньо-переміщених осіб:
- 2 279 людей з інвалідністю,
- 7 767 пенсіонерів,
- 68 багатодітних сімей,
- 9 сімей батьків-одинаків.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
З початку війни в області прийняли 74 869 вимушено евакуйованих осіб. З них 106 переселенців розселили вчора, 26 жовтня 2022 року. Усіх – забезпечили необхідними речами.
На Волині уже видано 60 344 довідок ВПО. Зокрема, обліковано 42 647 сімей, у яких 18242 – діти.
Серед внутрішньо-переміщених осіб:
- 2 279 людей з інвалідністю,
- 7 767 пенсіонерів,
- 68 багатодітних сімей,
- 9 сімей батьків-одинаків.
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