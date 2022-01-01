Через волинську митницю намагалися незаконно вивезти Євангеліє. ФОТО

Через волинську митницю намагалися незаконно вивезти Євангеліє. ФОТО
Волинські митники на посту "Устилуг" виявили в автомобілі пенсіонера, що виїжджав за кордон, старовинну книгу "Євангеліє учительне". Воно було дбайливо загорнуте у рушник та вкладене у картонну коробку. Зі слів громадянина, ця книга є родинною реліквією та перейшла йому у спадок від матері.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Як належить у таких випадках, Євангеліє передали на експертизу.

Згідно з офіційним висновком, створений у першому десятилітті XIX століття примірник справді має історичну та культурну цінність, а його вартість оцінена у 40 тисяч гривень.

Відповідно до законодавства, вивезення культурних цінностей, навіть тимчасове, за межі митної території України, дозволяється лише за наявності Свідоцтва, яке видає Державна служба контролю, створена Міністерством культури України. Про такий дозвіл на вивезення чоловік заздалегідь не подбав, тож його дії кваліфіковані як порушення митних правил за ознаками частини третьої статті 471 Митного кодексу України.
Через волинську митницю намагалися незаконно вивезти Євангеліє. ФОТО

У червні 2022 року норми цієї статті були змінені. Відповідно до нової редакції, недекларування громадянами товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо вивезення за межі території України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн) з конфіскацією таких товарів або без такої.
Через волинську митницю намагалися незаконно вивезти Євангеліє. ФОТО

Отже, подальшу долю книги, з огляду на індивідуальну ступінь провини порушника, має встановити суд. Митниця скерувала справу на його розгляд.
Через волинську митницю намагалися незаконно вивезти Євангеліє. ФОТО

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Теги: Єванегліє, митниця, Волинь
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Коментарі 1
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Ціна цьому Євангеліє щонайменше 70 тис. грн. Період видання відносить його до розряду антикавріату.
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