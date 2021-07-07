Лучанин, який побив жінку до смерті, сидітиме 3,5 роки за ґратами

Три роки та шість місяців за ґратами – покарання за вбивство, вчинене через необережністьЗа підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 36-річного лучанина винуватим у вбивстві, вчиненому через необережність (ч.1 ст. 119 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Доведено, що над ранок 14 червня 2021 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Конякіна в обласному центрі Волині кілька разів ударив, а тоді штовхнув співмешканку. Жінка упала, вдарилася головою та померла від черепно-мозкової травми.Вироком Луцького міськрайонного суду чоловікові призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців.