Лучанин, який побив жінку до смерті, сидітиме 3,5 роки за ґратами
Сьогодні, 17:00
Три роки та шість місяців за ґратами – покарання за вбивство, вчинене через необережність
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 36-річного лучанина винуватим у вбивстві, вчиненому через необережність (ч.1 ст. 119 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Доведено, що над ранок 14 червня 2021 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Конякіна в обласному центрі Волині кілька разів ударив, а тоді штовхнув співмешканку. Жінка упала, вдарилася головою та померла від черепно-мозкової травми.
Вироком Луцького міськрайонного суду чоловікові призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців.
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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 36-річного лучанина винуватим у вбивстві, вчиненому через необережність (ч.1 ст. 119 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Доведено, що над ранок 14 червня 2021 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Конякіна в обласному центрі Волині кілька разів ударив, а тоді штовхнув співмешканку. Жінка упала, вдарилася головою та померла від черепно-мозкової травми.
Вироком Луцького міськрайонного суду чоловікові призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців.
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Лучанин, який побив жінку до смерті, сидітиме 3,5 роки за ґратами
Сьогодні, 17:00
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