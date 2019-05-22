Серед священників УПЦ МП є 33 агенти Кремля, на яких відкрили «кримінал», – СБУ





Про це зазначає в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, пише



"Так, загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ (МП) на території України). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", - розповів Малюк.



За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.



"Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк.



Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".



"Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах", - додав в. о. голови СБУ.



Малюк повідомив: "Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ розуміє всі можливі загрози ворожого впливу у діяльності УПЦ (МП), тому якісно відпрацьовує цей напрям.Про це зазначає в. о. голови Служби безпеки України, пише Інтерфакс Україна. "Так, загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ (МП) на території України). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", - розповів Малюк.За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури."Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк.Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупникомта постійно комунікував із ФСБ"."Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах", - додав в. о. голови СБУ.Малюк повідомив: "Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах".

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