Серед священників УПЦ МП є 33 агенти Кремля, на яких відкрили «кримінал», – СБУ

Серед священників УПЦ МП є 33 агенти Кремля, на яких відкрили «кримінал», – СБУ
СБУ розуміє всі можливі загрози ворожого впливу у діяльності УПЦ (МП), тому якісно відпрацьовує цей напрям.

Про це зазначає в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, пише Інтерфакс Україна.

"Так, загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ (МП) на території України). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", - розповів Малюк.

За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.

"Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк.

Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".

"Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах", - додав в. о. голови СБУ.

Малюк повідомив: "Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: священники, МП, УПЦ, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами
Сьогодні, 17:10
Лучанин, який побив жінку до смерті, сидітиме 3,5 роки за ґратами
Сьогодні, 17:00
Серед священників УПЦ МП є 33 агенти Кремля, на яких відкрили «кримінал», – СБУ
Сьогодні, 16:25
Через волинську митницю намагалися незаконно вивезти Євангеліє. ФОТО
Сьогодні, 16:01
Польща запроваджує нові правила для біженців з України
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
22 травень, 2019, 18:33
На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
20 квітень, 2019, 15:55
Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами
Сьогодні, 17:10
СБУ затримала лучанина, який з дрона зняв результат ворожого «прильоту». ВІДЕО СБУ затримала лучанина, який з дрона зняв результат ворожого «прильоту». ВІДЕО
25 жовтень, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Теракт в Оленівці: окупанти застосували термобаричні гранати «джміль»
Сьогодні, 17:30
 0
Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами
Сьогодні, 17:10
 0
Лучанин, який побив жінку до смерті, сидітиме 3,5 роки за ґратами
Сьогодні, 17:00
 0
Серед священників УПЦ МП є 33 агенти Кремля, на яких відкрили «кримінал», – СБУ
Сьогодні, 16:25
 0
Через волинську митницю намагалися незаконно вивезти Євангеліє. ФОТО
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8