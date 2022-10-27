Польща запроваджує нові правила для біженців з України

Польща запроваджує нові правила для біженців з України
Влада Польщі, яка прийняла дуже багато українських біженців, оголосила, що змінюються умови перебування в країні для громадян України, до Спеціального закону про допомогу українцям внесуть відповідні поправки: в'їзд та виїзд біженців контролюватиметься. Електронний документ у додатку "Дія пл" (Diia.pl) вважатиметься видом на проживання.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo, пише Апостроф.

Крім того, з січня 2023 року українські біженці мають самостійно покривати частину витрат на проживання та оформлювати ідентифікаційний номер PESEL.

Електронний документ у додатку "Дія пл" (Diia.pl) вважатиметься посвідкою на проживання, а свідоцтво про тимчасовий захист даватиме українцям право перетину польського кордону без необхідності повторно отримувати візу.

Виїзд українських біженців із Польщі контролюватиме Управління соціального страхування та інші установи. Це робиться з метою виключення нецільових виплат фінансової допомоги.

З 1 лютого 2023 року українські біженці, які перебувають на території Польщі понад 120 днів, мають оплачувати половину вартості проживання. При цьому сума, яку потрібно буде платити, не повинна перевищувати 40 злотих (8,40 євро) на особу на день.

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Теги: Польща, біженці, Україна
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