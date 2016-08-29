Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами

Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 51-річного мешканця села Гаївка Ковельського району винуватим у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Встановлено, що увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла» під час конфлікту задушив 52-річного знайомого.

Зазначимо, раніше повідомляли, що задушив чоловіка місцевий священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.

Суд призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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Теги: священнник, вбивство, задушив, МП
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