Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами
Сьогодні, 17:10
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 51-річного мешканця села Гаївка Ковельського району винуватим у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Встановлено, що увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла» під час конфлікту задушив 52-річного знайомого.
Зазначимо, раніше повідомляли, що задушив чоловіка місцевий священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.
Суд призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Встановлено, що увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла» під час конфлікту задушив 52-річного знайомого.
Зазначимо, раніше повідомляли, що задушив чоловіка місцевий священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.
Суд призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.
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Задушив знайомого: священник МП з Волині проведе 8 років за ґратами
Сьогодні, 17:10
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