Волинянин незаконно рубав дерева на території природно-заповідного фонду. ФОТО

Інженер ДП «Ківерцівського лісогосподарства» на території Цуманського лісництва виявив незаконну порубку чотирьох дерев породи вільха.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Незаконну порубку дерев здійснив 21-річний житель села Карпилівка.З місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази по справі. Деревину передали на відповідальне зберігання у Цуманське лісництво.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України.Правопорушнику за скоєння протиправних дій загрожує штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.