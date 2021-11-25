Волинянин незаконно рубав дерева на території природно-заповідного фонду. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Інженер ДП «Ківерцівського лісогосподарства» на території Цуманського лісництва виявив незаконну порубку чотирьох дерев породи вільха.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незаконну порубку дерев здійснив 21-річний житель села Карпилівка.
З місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази по справі. Деревину передали на відповідальне зберігання у Цуманське лісництво.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику за скоєння протиправних дій загрожує штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незаконну порубку дерев здійснив 21-річний житель села Карпилівка.
З місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази по справі. Деревину передали на відповідальне зберігання у Цуманське лісництво.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику за скоєння протиправних дій загрожує штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.
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