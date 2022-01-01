Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру
У ніч на 27 жовтня російська армія вкотре атакувала українську енергетичну інфраструктуру і пошкодила обладнання, через це в центральних областях України будуть жорсткіші обмеження електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.

Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - пише Тимошенко.

Офіс Володимира Зеленського працює разом із представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.

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Теги: Росія, інфраструктура, обстріли
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