Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру
Сьогодні, 13:33
У ніч на 27 жовтня російська армія вкотре атакувала українську енергетичну інфраструктуру і пошкодила обладнання, через це в центральних областях України будуть жорсткіші обмеження електроенергії.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.
Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - пише Тимошенко.
Офіс Володимира Зеленського працює разом із представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.
Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - пише Тимошенко.
Офіс Володимира Зеленського працює разом із представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучани масово застрягають у ліфтах: назвали причину
Сьогодні, 14:20
Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру
Сьогодні, 13:33
Україна повернула з полону 978 людей
Сьогодні, 13:08
На Волині школярі виготовляють окопні свічки
Сьогодні, 12:40
Медіа