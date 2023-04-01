РФ створює загони для боїв у містах, – ISW

РФ створює загони для боїв у містах, – ISW
Російське військове командування створює спеціалізовані ротні загони "Шторм-Z" для боїв серед міських забудов або захоплення укріплених пунктів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.

Аналітики інституту, посилаючись на дані неназваного українського офіцера запасу, стверджують, що "Шторм-Z" формують у складі фронтових з'єднань переважно з резервістів. Інформація офіцера називається надійним джерелом.

Зазначається, що кожна рота "Шторм-Z" складається зі 100 людей і призначена для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих об’єктів – опорних пунктів, командних пунктів та вузлів зв’язку.

В інституті припускають, що штурмові роти, ймовірно, будуть розгорнуті вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у безперервних безуспішних наступальних операціях.

"Ефективність дій цих підрозділів викликає сумніви, оскільки вони проходять лише 10-15 днів пришвидшеної підготовки. Цього часу занадто мало, щоби навчитися виконувати складні бойові завдання навіть для військових з досвідом та досягти бойової злагодженості", – додали в ISW.

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Теги: Росія, Україна, війна
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