Курс валют у Луцьку 7 квітня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.75, а продають за – 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.73, а продають за 8,85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 квітня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.75, а продають за – 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 8.73, а продають за 8,85.

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