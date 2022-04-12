В Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства. ВІДЕО

В Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся п’ятий цього року майстер-клас із писанкарства для внутрішньо переміщених підопічних та місцевих мешканців.

Про це розповіла Суспільному психологиня Лариса Кусик.

Зараз у пансіонаті проживає орієнтовано 200 людей. Із них – 46 переселенців.

"Намагаюся їх долучити до таких арттерапевтичних занять, показати яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає, знімає напругу, ми тут спілкуємося, знайомимося, тут починаємо дружити", – говорить психологиня Лариса Куцик.

Найстаршій учасниці майстерки з писанкарства – 82 роки. Галина переїхала до Луцького пансіонату зі Слов’янська пів року тому. Жінка каже, що розписувати писанки спробувала вперше.
В Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства. ВІДЕО

Мешканець пансіонату, волинянин із хутора Кумовище Луцького району Віталій Сасюк розповів, його двоє синів та племінник зараз служать у Збройних силах України. Чоловік постійно долучається до усіх майстерок та разом із усіма волонтерить, щоб допомогти армії.

"Цікаво, як воно все робиться, відразу я не думав, що можу зробити, я знав що люди роблять його. Ми вже і сітки плели на схід, і свічки робили окопні, і ще може будемо робити, горіхи б’ємо", – додав Віталій Сасюк.
В Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства. ВІДЕО

Із писанок, які розписують мешканці закладу, згодом роблять великодній декор, яким прикрасять пансіонат.

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Теги: Луцьк, пансіонат, писанки
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