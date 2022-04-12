В Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства. ВІДЕО





Про це розповіла Лариса Кусик.



Зараз у пансіонаті проживає орієнтовано 200 людей. Із них – 46 переселенців.



"Намагаюся їх долучити до таких арттерапевтичних занять, показати яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає, знімає напругу, ми тут спілкуємося, знайомимося, тут починаємо дружити", – говорить психологиня Лариса Куцик.



Найстаршій учасниці майстерки з писанкарства – 82 роки. Галина переїхала до Луцького пансіонату зі Слов’янська пів року тому. Жінка каже, що розписувати писанки спробувала вперше.



Мешканець пансіонату, волинянин із хутора Кумовище Луцького району Віталій Сасюк розповів, його двоє синів та племінник зараз служать у Збройних силах України. Чоловік постійно долучається до усіх майстерок та разом із усіма волонтерить, щоб допомогти армії.



"Цікаво, як воно все робиться, відразу я не думав, що можу зробити, я знав що люди роблять його. Ми вже і сітки плели на схід, і свічки робили окопні, і ще може будемо робити, горіхи б’ємо", – додав Віталій Сасюк.



Із писанок, які розписують мешканці закладу, згодом роблять великодній декор, яким прикрасять пансіонат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся п’ятий цього року майстер-клас із писанкарства для внутрішньо переміщених підопічних та місцевих мешканців.Про це розповіла Суспільному психологиняЗараз у пансіонаті проживає орієнтовано 200 людей. Із них – 46 переселенців."Намагаюся їх долучити до таких арттерапевтичних занять, показати яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає, знімає напругу, ми тут спілкуємося, знайомимося, тут починаємо дружити", – говорить психологиня Лариса Куцик.Найстаршій учасниці майстерки з писанкарства – 82 роки.переїхала до Луцького пансіонату зі Слов’янська пів року тому. Жінка каже, що розписувати писанки спробувала вперше.Мешканець пансіонату, волинянин із хутора Кумовище Луцького районурозповів, його двоє синів та племінник зараз служать у Збройних силах України. Чоловік постійно долучається до усіх майстерок та разом із усіма волонтерить, щоб допомогти армії."Цікаво, як воно все робиться, відразу я не думав, що можу зробити, я знав що люди роблять його. Ми вже і сітки плели на схід, і свічки робили окопні, і ще може будемо робити, горіхи б’ємо", – додав Віталій Сасюк.Із писанок, які розписують мешканці закладу, згодом роблять великодній декор, яким прикрасять пансіонат.

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