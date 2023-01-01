Подоляк розповів про підготовку України до контрнаступу
Сьогодні, 05:04
В України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.
"Є чотири складові щодо контрнаступу. Безумовно, ми його не обговорюємо з оперативно-тактичної точки зору: де, як та коли він буде", - заявив він.
За його словами, насамперед накопичення зброї триває.
"Тренування і знаходження частин, які будуть брати участь у цьому. Планування у Генштабі, яке продовжується. Бо треба розуміти, що Росія вже готує з точки зору оборонних конструкцій, накопичення резерву і так далі", - заявив Подоляк.
Він також додав, що на підготовку контрнаступу впливають психологічні та погодні чинники.
"Психологічні - це інформаційна складова, яка впливає на моральний (у нас) чи аморальний (у росіян) стан", - наголосив він.
Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков заявляв, що українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.
При цьому в США очікують, що Україна розпочне атаки на фронті вже найближчими тижнями.
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Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.
"Є чотири складові щодо контрнаступу. Безумовно, ми його не обговорюємо з оперативно-тактичної точки зору: де, як та коли він буде", - заявив він.
За його словами, насамперед накопичення зброї триває.
"Тренування і знаходження частин, які будуть брати участь у цьому. Планування у Генштабі, яке продовжується. Бо треба розуміти, що Росія вже готує з точки зору оборонних конструкцій, накопичення резерву і так далі", - заявив Подоляк.
Він також додав, що на підготовку контрнаступу впливають психологічні та погодні чинники.
"Психологічні - це інформаційна складова, яка впливає на моральний (у нас) чи аморальний (у росіян) стан", - наголосив він.
Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков заявляв, що українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.
При цьому в США очікують, що Україна розпочне атаки на фронті вже найближчими тижнями.
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