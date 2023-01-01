Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, – Гуменюк





Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телеканалу «Еспресо», пише



«Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі», — сказала вона.



Гуменюк зазначила, що раз на дві доби росіяни наважуються витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман. Так вони намагаються «натякнути» на контроль за морськими транспортними шляхами. А втім, стійке перебування окупантів там не фіксується.



Гуменюк додала, що росіяни скупчуються ближче до материкової частини, де ховаються за місцевими жителями.



Нагадаємо, 5 квітня ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони вдарили по вогневих позиціях окупантів на Кінбурнській косі, що на Миколаївщині, уразивши там техніку та склад боєприпасів.



У листопаді очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Сили оборони звільнили всю Миколаївщину, окрім невеликої території на Кінбурнській косі. Згодом він уточнив, що на косі не залишилося цивільних.



А в січні начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що на Кінбурнській косі тривають активні бойові дії. Вона запевняла, що контролю над цією територією та островом не має жодна зі сторін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, що на Миколаївщині. Стійке перебування російських військ там не фіксується.Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдняв етері телеканалу «Еспресо», пише Громадське «Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі», — сказала вона.Гуменюк зазначила, що раз на дві доби росіяни наважуються витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман. Так вони намагаються «натякнути» на контроль за морськими транспортними шляхами. А втім, стійке перебування окупантів там не фіксується.Гуменюк додала, що росіяни скупчуються ближче до материкової частини, де ховаються за місцевими жителями.Нагадаємо, 5 квітня ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони вдарили по вогневих позиціях окупантів на Кінбурнській косі, що на Миколаївщині, уразивши там техніку та склад боєприпасів.У листопаді очільник Миколаївської ОВАповідомив, що Сили оборони звільнили всю Миколаївщину, окрім невеликої території на Кінбурнській косі. Згодом він уточнив, що на косі не залишилося цивільних.А в січні начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що на Кінбурнській косі тривають активні бойові дії. Вона запевняла, що контролю над цією територією та островом не має жодна зі сторін.

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