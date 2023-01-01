Членство України в НАТО: США вимагають відкласти питання, – FT





Про розбіжності всередині блоку пише



Як розповіли журналістам неназвані чиновники, які брали участь у переговорах, Польща і країни Балтії хочуть запропонувати Україні більш тісні зв'язки з НАТО і чіткі заяви про майбутнє членство. Однак США, Німеччина та Угорщина цій ідеї противляться.



Видання зазначає, що раніше президент України Володимир Зеленський поставив ультиматум: він візьме участь у липневому саміті НАТО лише в тому випадку, якщо Україні представлять реальну схему для членства після війни.



Зараз між східними і західними членами НАТО ведуться суперечки про те, як бути в цій ситуації.



Стверджується, що в березні генсек НАТО Єнс Столтенберг представив державам-членам документ з "практичними і політичними" пропозиціями для Києва. Тепер всередині Альянсу ведуться жорсткі дискусії про те, що можна пообіцяти Україні.



"У нас попереду кілька тижнів напружених переговорів, щоб закрити ці прогалини і домогтися політичного результату", — сказав один західний чиновник.



При цьому всі 31 член Альянсу згодні з тим, що питання вступу в НАТО України не є питанням короткострокової перспективи і не може серйозно обговорюватися, поки йде війна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США, Німеччина та Угорщина виступають проти того, щоб дати Україні "дорожню карту" для членства в НАТО вже на липневому саміті Альянсу.Про розбіжності всередині блоку пише УНІАН з посиланням на Financial Times.Як розповіли журналістам неназвані чиновники, які брали участь у переговорах, Польща і країни Балтії хочуть запропонувати Україні більш тісні зв'язки з НАТО і чіткі заяви про майбутнє членство. Однак США, Німеччина та Угорщина цій ідеї противляться.Видання зазначає, що раніше президент України Володимир Зеленський поставив ультиматум: він візьме участь у липневому саміті НАТО лише в тому випадку, якщо Україні представлять реальну схему для членства після війни.Зараз між східними і західними членами НАТО ведуться суперечки про те, як бути в цій ситуації.Стверджується, що в березні генсек НАТОпредставив державам-членам документ з "практичними і політичними" пропозиціями для Києва. Тепер всередині Альянсу ведуться жорсткі дискусії про те, що можна пообіцяти Україні."У нас попереду кілька тижнів напружених переговорів, щоб закрити ці прогалини і домогтися політичного результату", — сказав один західний чиновник.При цьому всі 31 член Альянсу згодні з тим, що питання вступу в НАТО України не є питанням короткострокової перспективи і не може серйозно обговорюватися, поки йде війна.

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