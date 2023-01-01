Членство України в НАТО: США вимагають відкласти питання, – FT

Членство України в НАТО: США вимагають відкласти питання, – FT
США, Німеччина та Угорщина виступають проти того, щоб дати Україні "дорожню карту" для членства в НАТО вже на липневому саміті Альянсу.

Про розбіжності всередині блоку пише УНІАН з посиланням на Financial Times.

Як розповіли журналістам неназвані чиновники, які брали участь у переговорах, Польща і країни Балтії хочуть запропонувати Україні більш тісні зв'язки з НАТО і чіткі заяви про майбутнє членство. Однак США, Німеччина та Угорщина цій ідеї противляться.

Видання зазначає, що раніше президент України Володимир Зеленський поставив ультиматум: він візьме участь у липневому саміті НАТО лише в тому випадку, якщо Україні представлять реальну схему для членства після війни.

Зараз між східними і західними членами НАТО ведуться суперечки про те, як бути в цій ситуації.

Стверджується, що в березні генсек НАТО Єнс Столтенберг представив державам-членам документ з "практичними і політичними" пропозиціями для Києва. Тепер всередині Альянсу ведуться жорсткі дискусії про те, що можна пообіцяти Україні.

"У нас попереду кілька тижнів напружених переговорів, щоб закрити ці прогалини і домогтися політичного результату", — сказав один західний чиновник.

При цьому всі 31 член Альянсу згодні з тим, що питання вступу в НАТО України не є питанням короткострокової перспективи і не може серйозно обговорюватися, поки йде війна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, НАТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, – Гуменюк
Сьогодні, 02:01
Членство України в НАТО: США вимагають відкласти питання, – FT
Сьогодні, 01:33
7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня
06 квітень, 23:00
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами, є постраждалі
06 квітень, 22:13
Схожі новини
Литва схвалила резолюцію про прагнення влітку запросити Україну в НАТО Литва схвалила резолюцію про прагнення влітку запросити Україну в НАТО
06 квітень, 14:41
Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО
04 квітень, 16:45
Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро щороку Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро щороку
04 квітень, 01:15
Генсек НАТО не виключає, що Україні нададуть літаки F-16 Генсек НАТО не виключає, що Україні нададуть літаки F-16
23 березень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, – Гуменюк
Сьогодні, 02:01
 0
Членство України в НАТО: США вимагають відкласти питання, – FT
Сьогодні, 01:33
 0
7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня
06 квітень, 23:00
 0
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами, є постраждалі
06 квітень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8