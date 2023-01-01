7 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають День здоров’я, а віряни святкують Благовіщення святої Богородиці. Це одне із 12 найбільших свят у церковному календарі, адже саме у цей день Марія отримала звістку про те, що народить Ісуса. У народі кажуть, що яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень;
Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.
Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич (на фото). Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
7 квітня іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.
Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич (на фото). Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
7 квітня іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Сьогодні, 00:00
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