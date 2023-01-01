На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами, є постраждалі





Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише



Він додав, що постраждалих госпіталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги їх відправлять для подальшого лікування до лікарні в Херсоні.



Згодом Прокудін повідомив, що кількість постраждалих через удари по Зміївці зросла до 6.



Крім того, росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Так, увечері окупанти завдали три авіаудари по Бериславу і два — по Новобериславу. Ще одну авіабомбу скинули на Козацьке, внаслідок чого там зазнала поранень одна людина.



Наразі наслідки російських обстрілів уточнюються.



Населені пункти Херсонської області росіяни впродовж 5 квітня обстріляли 42 рази. Вони випустили 151 снаряд із мінометів, артилерії та безпілотників. Зокрема, житлові квартали Херсона атакували 9 разів. Ворог поцілив в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.



Через це 55-річний чоловік, який зазнав важких поранень під час обстрілу Берислава, помер у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади, що на Херсонщині. За оперативною інформацією, вони скинули вибухівку з безпілотника, через атаку 6 місцевих жителів зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Згодом окупанти вдарили по області керованими авіабомбами.Про це повідомив очільник Херсонської ОВА, пише Громадське Він додав, що постраждалих госпіталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги їх відправлять для подальшого лікування до лікарні в Херсоні.Згодом Прокудін повідомив, що кількість постраждалих через удари по Зміївці зросла до 6.Крім того, росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Так, увечері окупанти завдали три авіаудари по Бериславу і два — по Новобериславу. Ще одну авіабомбу скинули на Козацьке, внаслідок чого там зазнала поранень одна людина.Наразі наслідки російських обстрілів уточнюються.Населені пункти Херсонської області росіяни впродовж 5 квітня обстріляли 42 рази. Вони випустили 151 снаряд із мінометів, артилерії та безпілотників. Зокрема, житлові квартали Херсона атакували 9 разів. Ворог поцілив в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.Через це 55-річний чоловік, який зазнав важких поранень під час обстрілу Берислава, помер у лікарні.

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