Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою
Сьогодні, 22:00
Мер Києва Віталій Кличко в Лісабоні зустрівся з мером міста Карлушем Моедашем, з яким обговорили підтримку України країнами Євросоюзу.
Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", - йдеться в повідомленні.
Також Кличко закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати.
"Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села. Закликав мерію Лісабона взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України. І передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів", - написав мер столиці.
Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.
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Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", - йдеться в повідомленні.
Також Кличко закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати.
"Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села. Закликав мерію Лісабона взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України. І передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів", - написав мер столиці.
Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.
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