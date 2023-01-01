Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою

Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою
Мер Києва Віталій Кличко в Лісабоні зустрівся з мером міста Карлушем Моедашем, з яким обговорили підтримку України країнами Євросоюзу.

Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", - йдеться в повідомленні.

Також Кличко закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати.

"Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села. Закликав мерію Лісабона взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України. І передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів", - написав мер столиці.
Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою

Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.
Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кличко, Лісабон, зустріч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня
Сьогодні, 23:00
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами, є постраждалі
Сьогодні, 22:13
Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою
Сьогодні, 22:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Левчук
Сьогодні, 21:43
Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою
Сьогодні, 21:06
Схожі новини
«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО «Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО
23 березень, 13:39
Лукашенко знову зустрінеться з Путіним Лукашенко знову зустрінеться з Путіним
04 квітень, 16:20
Київ отримав від Німеччини та Польщі 4 найсучасніших пожежних авто. ВІДЕО Київ отримав від Німеччини та Польщі 4 найсучасніших пожежних авто. ВІДЕО
30 березень, 17:55
У Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко. ФОТО. ВІДЕО
26 березень, 07:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня
Сьогодні, 23:00
 0
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами, є постраждалі
Сьогодні, 22:13
 0
Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою
Сьогодні, 22:00
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Левчук
Сьогодні, 21:43
 0
Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою
Сьогодні, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8