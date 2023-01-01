Кличко зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою

Віталій Кличко в Лісабоні зустрівся з мером міста Карлушем Моедашем, з яким обговорили підтримку України країнами Євросоюзу.



Про це Віталій Кличко



"Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", - йдеться в повідомленні.



Також Кличко закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати.



"Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села. Закликав мерію Лісабона взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України. І передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів", - написав мер столиці.



Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвав Лісабоні зустрівся з мером міста, з яким обговорили підтримку України країнами Євросоюзу.Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", - йдеться в повідомленні.Також Кличко закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати."Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села. Закликав мерію Лісабона взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України. І передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів", - написав мер столиці.Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію