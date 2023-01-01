Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою

Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою
Сьогодні, 6 квітня, Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні вночі на залізничну станцію Гудогай, що за 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон із щонайменше 20-ма одиницями техніки ЗС РБ. Серед техніки в ешелоні прибуло щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, а також БТРи, БМП і МТ-ЛБ", - йдеться в повідомленні.

За даними "Гаюна", перекинуто було техніку 120-ї бригади ЗС РБ, що дислокується в районі Уруччі (Мінськ).

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Теги: Україна, Росія, війна, Білорусь
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