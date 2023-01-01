Погода на завтра, 7 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 7 квітня, у Луцьку та Волинській області
У п'ятницю, 7 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями. невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Місцями ожеледиця.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +8°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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