Погода на завтра, 7 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 7 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями. невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Місцями ожеледиця.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +8°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +8°.
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