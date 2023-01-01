Що стоїть за словами «ситуація в Бахмуті під контролем»

Що стоїть за словами «ситуація в Бахмуті під контролем»
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як військове керівництво ухвалює оперативні рішення.

Про це написала Маляр у Telegram.

Як зазначає речниця, вона вирішила "трохи привідкрити завісу - що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення. З того, що дозволили військові.

Зокрема Маляр вказує, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.

При цьому оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7; штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями; керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника

"Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.

Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам. Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", - пише Маляр.

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Теги: Маляр, Бахмут, Міноборони
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