На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Левчук

Левчука Дмитра Анатолійовича, 1995 року народження, який загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині 5 квітня.



Про це



"Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та рідним Героя. Невимовно боляче втрачати гідних синів України, бачити гіркі сльози рідних, сум друзів та побратимів. Вічна йому пам’ять і низький уклін", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що всі деталі щодо прибуття захисника та прощання із ним повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 квітня, офіційно підтвердили загибель жителя с. Смідин, старшого солдата, 1995 року народження, який загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині 5 квітня.Про це повідомили у громаді."Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та рідним Героя. Невимовно боляче втрачати гідних синів України, бачити гіркі сльози рідних, сум друзів та побратимів. Вічна йому пам’ять і низький уклін", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що всі деталі щодо прибуття захисника та прощання із ним повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію