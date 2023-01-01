На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Левчук

На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Левчук
Сьогодні, 6 квітня, офіційно підтвердили загибель жителя с. Смідин, старшого солдата Левчука Дмитра Анатолійовича, 1995 року народження, який загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині 5 квітня.

Про це повідомили у громаді.

"Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та рідним Героя. Невимовно боляче втрачати гідних синів України, бачити гіркі сльози рідних, сум друзів та побратимів. Вічна йому пам’ять і низький уклін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі деталі щодо прибуття захисника та прощання із ним повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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Теги: Волинь, війна
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