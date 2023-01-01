Добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня
Сьогодні, 23:00
Щиро тішимось, коли наші добірки аж такі добрі! Тут – про одруження закоханих, чудових дітей і... нарощування виробництва боєприсів!
Сьогодні, 6 квітня, ми писали про таке:
ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер
Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 176 630 (+390) осіб,
- танків – 3 631 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 714 (+7) од,
- РСЗВ – 532 (+0) од,
- засобів ППО – 281 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,
- спеціальної техніки – 302 (+3) од.
Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО
48-річна жінка з Рівненської області з катарактою обох очей звернулася у Володимирське ТМО, щоб їй повернули можливість бачити світ. Раніше жінці прооперували ліве око. Цього ж разу – встановлювали кришталик на праве око. Тож зір відновили на 100%.
У Луцьку школярі зібрали кошти на авто для ЗСУ. ВІДЕО
Школярі Луцького ліцею №4 імені Модеста Левицького в рамках акції «Недитяче авто» зібрали 124 377,2 грн на авто для ЗСУ. Недитяча автівка Kia Sportage поїде до наших Сил оборони.
Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків
Україна та Польща будуть разом виробляти танкові снаряди калібру 125 мм. Відповідну домовленість країни підписали у середу, 5 квітня.
Зауважують, що Мінстратегпром зосередиться на нарощуванні виробництва боєприпасів для української армії. Снаряди будуть виробляти як українські заводи, так й іноземні компанії.
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
Попри війну наші краяни закохуються, одружуються, народжують діток. Ось і днями ще одна молода сім’я створилася на Любешівщині. На рушник щастя став захисник України – мужній Ростислав та його кохана – тендітна й ніжна Аміна.
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Сьогодні, 6 квітня, ми писали про таке:
ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер
Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 176 630 (+390) осіб,
- танків – 3 631 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 714 (+7) од,
- РСЗВ – 532 (+0) од,
- засобів ППО – 281 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,
- спеціальної техніки – 302 (+3) од.
Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО
48-річна жінка з Рівненської області з катарактою обох очей звернулася у Володимирське ТМО, щоб їй повернули можливість бачити світ. Раніше жінці прооперували ліве око. Цього ж разу – встановлювали кришталик на праве око. Тож зір відновили на 100%.
У Луцьку школярі зібрали кошти на авто для ЗСУ. ВІДЕО
Школярі Луцького ліцею №4 імені Модеста Левицького в рамках акції «Недитяче авто» зібрали 124 377,2 грн на авто для ЗСУ. Недитяча автівка Kia Sportage поїде до наших Сил оборони.
Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків
Україна та Польща будуть разом виробляти танкові снаряди калібру 125 мм. Відповідну домовленість країни підписали у середу, 5 квітня.
Зауважують, що Мінстратегпром зосередиться на нарощуванні виробництва боєприпасів для української армії. Снаряди будуть виробляти як українські заводи, так й іноземні компанії.
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
Попри війну наші краяни закохуються, одружуються, народжують діток. Ось і днями ще одна молода сім’я створилася на Любешівщині. На рушник щастя став захисник України – мужній Ростислав та його кохана – тендітна й ніжна Аміна.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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