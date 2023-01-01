Данілов про оборону Бахмуту: «Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні»

Євгена Пригожина щодо захоплення центральної частини Бахмута не відповідає дійсності.



Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє



"Бахмут – це районний центр. На частині території знаходяться наші, на частині території – війська окупантів. Заява пригожина про те, що вони захопили якийсь центр, не відповідає дійсності", – сказав Данілов.



Він зазначив, що в Бахмуті тривають бої.



"Ми тримаємо Бахмут, бо це – наша земля. Якщо ми почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні. Наш обов'язок – боронити країну", – наголосив секретар РНБО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заяви засновника ПВК "Вагнер"щодо захоплення центральної частини Бахмута не відповідає дійсності.Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ "Бахмут – це районний центр. На частині території знаходяться наші, на частині території – війська окупантів. Заява пригожина про те, що вони захопили якийсь центр, не відповідає дійсності", – сказав Данілов.Він зазначив, що в Бахмуті тривають бої."Ми тримаємо Бахмут, бо це – наша земля. Якщо ми почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні. Наш обов'язок – боронити країну", – наголосив секретар РНБО.

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