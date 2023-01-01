Данілов про оборону Бахмуту: «Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні»

Данілов про оборону Бахмуту: «Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні»
Заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо захоплення центральної частини Бахмута не відповідає дійсності.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бахмут – це районний центр. На частині території знаходяться наші, на частині території – війська окупантів. Заява пригожина про те, що вони захопили якийсь центр, не відповідає дійсності", – сказав Данілов.

Він зазначив, що в Бахмуті тривають бої.

"Ми тримаємо Бахмут, бо це – наша земля. Якщо ми почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні. Наш обов'язок – боронити країну", – наголосив секретар РНБО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Данілов про оборону Бахмуту: «Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні»
Сьогодні, 03:14
Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, – Гуменюк
Сьогодні, 02:01
Членство України в НАТО: США вимагають відкласти питання, – FT
Сьогодні, 01:33
7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня
06 квітень, 23:00
Схожі новини
Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, – Гуменюк Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, – Гуменюк
Сьогодні, 02:01
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами, є постраждалі На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами, є постраждалі
06 квітень, 22:13
Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою
06 квітень, 21:06
Литва схвалила резолюцію про прагнення влітку запросити Україну в НАТО Литва схвалила резолюцію про прагнення влітку запросити Україну в НАТО
06 квітень, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Данілов про оборону Бахмуту: «Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні»
Сьогодні, 03:14
 0
Українські війська суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі, – Гуменюк
Сьогодні, 02:01
 0
Членство України в НАТО: США вимагають відкласти питання, – FT
Сьогодні, 01:33
 0
7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня
06 квітень, 23:00
 0
Медіа
відео
1/8