ЗСУ ліквідували вже 177 тисяч російських загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,



танків – 3 633 (+2) од,



бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од,



артилерійських систем – 2 722 (+8) од,



РСЗВ – 533 (+1) од,



засобів ППО – 281 (+0) од,



літаків – 306 (+0) од,



гелікоптерів – 292 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од,



крилатих ракет – 911 (+0),



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,



спеціальної техніки – 304 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,танків – 3 633 (+2) од,бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од,артилерійських систем – 2 722 (+8) од,РСЗВ – 533 (+1) од,засобів ППО – 281 (+0) од,літаків – 306 (+0) од,гелікоптерів – 292 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од,крилатих ракет – 911 (+0),кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,спеціальної техніки – 304 (+2) од.Дані уточнюються.

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