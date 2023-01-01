ЗСУ ліквідували вже 177 тисяч російських загарбників

ЗСУ ліквідували вже 177 тисяч російських загарбників
Росія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,

танків – 3 633 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од,

артилерійських систем – 2 722 (+8) од,

РСЗВ – 533 (+1) од,

засобів ППО – 281 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од,

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,

спеціальної техніки – 304 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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