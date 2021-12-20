Лучанин під час сварки вдарив ножем 28-річного чоловіка
Сьогодні, 10:43
Поліцейські затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 28-річному лучанину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Досудовим слідством встановлено, що вранці 6 квітня у Луцьку між 29-річним та 28-річним лучанами виник конфлікт. У результаті 29-річний зловмисник наніс декілька ударів ножем по тілу 28-річного чоловіка. Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєному злочині та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Триває слідство.
Слідчі за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Досудовим слідством встановлено, що вранці 6 квітня у Луцьку між 29-річним та 28-річним лучанами виник конфлікт. У результаті 29-річний зловмисник наніс декілька ударів ножем по тілу 28-річного чоловіка. Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєному злочині та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Триває слідство.
Слідчі за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
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