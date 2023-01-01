На Волині застрелився військовий: ДБР розпочало розслідування

На Волині застрелився військовий: ДБР розпочало розслідування
Трагедія сталася 6 квітня близько 15:00 у селі Пулемець Ковельського району.

Військового виявили з кульовим пораненням у голову, пишуть Волинські новини.

В критичному стані його госпіталізувала бригада швидкої допомоги, яка почала проводити реанімаційні заходи. Дорогою до медзакладу в чоловіка зупинилось дихання. Військовослужбовця транспортували до Шацької районної лікарні, проте врятувати його життя не вдалось.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ДБР. У відомстві зазначили, що 6 квітня близько 15:00 поблизу села Пулемець Ковельського району військовослужбовець прикордонної служби, керуючи екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час робіт наїхав на міну та підірвався.

Водій екскаватора при цьому не постраждав. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.

Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову.

Розпочато кримінальне провадження за статтями 115 та 425 КК Украіни – умисне вбивство (самогубство) та недбале ставлення до військової служби.

Тривають необхідні слідчі дії, встановлюють всі обставини трагедії.

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Теги: Волинь, військовий, міна, екскаватор
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