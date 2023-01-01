На Волині застрелився військовий: ДБР розпочало розслідування
Сьогодні, 11:47
Трагедія сталася 6 квітня близько 15:00 у селі Пулемець Ковельського району.
Військового виявили з кульовим пораненням у голову, пишуть Волинські новини.
В критичному стані його госпіталізувала бригада швидкої допомоги, яка почала проводити реанімаційні заходи. Дорогою до медзакладу в чоловіка зупинилось дихання. Військовослужбовця транспортували до Шацької районної лікарні, проте врятувати його життя не вдалось.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ДБР. У відомстві зазначили, що 6 квітня близько 15:00 поблизу села Пулемець Ковельського району військовослужбовець прикордонної служби, керуючи екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час робіт наїхав на міну та підірвався.
Водій екскаватора при цьому не постраждав. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.
Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову.
Розпочато кримінальне провадження за статтями 115 та 425 КК Украіни – умисне вбивство (самогубство) та недбале ставлення до військової служби.
Тривають необхідні слідчі дії, встановлюють всі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Військового виявили з кульовим пораненням у голову, пишуть Волинські новини.
В критичному стані його госпіталізувала бригада швидкої допомоги, яка почала проводити реанімаційні заходи. Дорогою до медзакладу в чоловіка зупинилось дихання. Військовослужбовця транспортували до Шацької районної лікарні, проте врятувати його життя не вдалось.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ДБР. У відомстві зазначили, що 6 квітня близько 15:00 поблизу села Пулемець Ковельського району військовослужбовець прикордонної служби, керуючи екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час робіт наїхав на міну та підірвався.
Водій екскаватора при цьому не постраждав. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.
Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову.
Розпочато кримінальне провадження за статтями 115 та 425 КК Украіни – умисне вбивство (самогубство) та недбале ставлення до військової служби.
Тривають необхідні слідчі дії, встановлюють всі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Укриття ліцею на Волині, яке коштувало 700 тисяч, – у калюжах
Сьогодні, 12:21
Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину: двоє дітей – поранені
Сьогодні, 12:00
На Волині застрелився військовий: ДБР розпочало розслідування
Сьогодні, 11:47
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
Сьогодні, 11:35
Українців просять заощаджувати світло
Сьогодні, 11:20
Медіа