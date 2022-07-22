Укриття ліцею на Волині, яке коштувало 700 тисяч, – у калюжах
Сьогодні, 12:21
Укриття ліцею №3, що у Володимирі, підтоплює. Попри те, що сховище відремонтували лише минулого року за понад 700 тисяч гривень, у ньому збираються калюжі.
Що не так з ремонтом з’ясовував Центр журналістських розслідувань «Сила правди».
Про підтоплення у сховищі Володимирського ліцею №3 повідомили місцеві активісти у фейсбуці. Фото з калюжами в укритті викликали гостру дискусію серед містян та батьків учнів ліцею.
«Хоч хтось насмілюється говорити про такі жахливі речі відкрито. Моя дитина там навчається, я бачила це жахіття на власні очі. Єдине, що можу зробити – це прикласти всі зусилля, щоб моя дитина не перебувала у тому укритті», – пише мама Аліса Бучак.
Прокоментували ситуацію і представники ліцею.
«У підвальному приміщенні ліцею №3 прорвало каналізаційну трубу. Терміново вжито заходи щодо усунення проблеми. До ремонту залучені «Волиньводоканал», КП «Управляюча житлова компанія», які відреагували на звернення дирекції закладу і працюють над вирішенням проблеми. Калюжа, яка знята на фото, висушена. Ця аварія не має ніякого відношення до укриття, діти там не перебувають. У житті буває різне…», – відреагували з офіційної сторінки ліцею у фейсбуці.
З системи публічних закупівель Prozorro відомо, що договір на ремонт укриття уклали у липні 2022 року з КП «Промжитлобуд». Однак у системі не розмістили ні технічних вимог до договору, ні переліку робіт. За умовами договору підприємству оплатили 664 тисячі 937 гривень.
Водночас у липні 2022 року керівництво ліцею замовило і послугу з технічного нагляду за ремонтом цього укриття у підприємця Віктора Коменди вартістю 9,1 тисячі гривень. Ці закупівлі заклад провів без використання електронної системи, а відтак і без конкуренції.
Втім вже через два місяці, у вересні минулого року, ліцей знову замовив поточний ремонт з усунення аварій підвалу у того ж «Промжитлобуду» вартістю 44 тисячі 121 гривню. Тож загалом на роботи в укритті витратили понад 700 тисяч.
«У мене тут ціла баталія – я подавав запити, звертався до Уповноваженого з прав людини, але мені не надавали відповіді до кінця, – розповідає місцевий активіст Андрій Кандиба, який розмістив фото у мережі. – Просив надати акти виконаних робіт, але мені їх так і не надали. Тому не можна дізнатися, які саме роботи там проводилися, скільки вони коштували і чому зараз така ситуація»
У ліцеї кажуть, що калюжі спричинила аварійна ситуація і, мовляв, це не має ніякого відношення до укриття.
– Це була аварійна ситуація – прорвало трубу, – пояснює завгосп та уповноважений з проведення закупівель ліцею №3 Володимир Сиротюк.
– Це є школа, тут 300 дітей навчається. Укриття дійсно було відремонтовано, але ця аварійна ситуація не має відношення до укриття.
– Але ж це в укритті відбулося?
– Це в підвальному приміщенні, в коридорі. Укриття знаходиться за стіною.
– Але туди ж діти ходять?
– Через коридор проходять, але до укриття воно не має відношення. В укриття діти пройшли, калюжа була в іншій стороні.
У відділі освіти калюжу списали на дітей і запевнили, що вже все владнали.
«Там не було підтоплення, це просто діти забили каналізацію і так вийшло, – пояснила начальник відділу освіти Наталія Митошоп. – Зараз там все добре. Ми намагаємося об’їхати всі укриття і подивитися ситуацію. Але повірте, що ці укриття не ремонтувалися понад 30 років, до них ніхто не заглядав. Не може бути все відразу ідеально. І якщо проблеми з’являються – ми їх закриваємо. Як велись ремонтні роботи в укриттях ми кожного дня перевіряли. От сьогодні ми були в школі №5 дивились, які є проблеми, шукали шляхи вирішення. Перевіряємо вентиляції і все інше, адже це відповідальність».
Інженер з технічного нагляду Віктор Коменда стверджує, що роботи з ремонту укриття були виконані згідно з вимогами і кошторисом. Жодних претензій до якості робіт від закладу освіти до нього не надходило.
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Що не так з ремонтом з’ясовував Центр журналістських розслідувань «Сила правди».
Про підтоплення у сховищі Володимирського ліцею №3 повідомили місцеві активісти у фейсбуці. Фото з калюжами в укритті викликали гостру дискусію серед містян та батьків учнів ліцею.
«Хоч хтось насмілюється говорити про такі жахливі речі відкрито. Моя дитина там навчається, я бачила це жахіття на власні очі. Єдине, що можу зробити – це прикласти всі зусилля, щоб моя дитина не перебувала у тому укритті», – пише мама Аліса Бучак.
Прокоментували ситуацію і представники ліцею.
«У підвальному приміщенні ліцею №3 прорвало каналізаційну трубу. Терміново вжито заходи щодо усунення проблеми. До ремонту залучені «Волиньводоканал», КП «Управляюча житлова компанія», які відреагували на звернення дирекції закладу і працюють над вирішенням проблеми. Калюжа, яка знята на фото, висушена. Ця аварія не має ніякого відношення до укриття, діти там не перебувають. У житті буває різне…», – відреагували з офіційної сторінки ліцею у фейсбуці.
З системи публічних закупівель Prozorro відомо, що договір на ремонт укриття уклали у липні 2022 року з КП «Промжитлобуд». Однак у системі не розмістили ні технічних вимог до договору, ні переліку робіт. За умовами договору підприємству оплатили 664 тисячі 937 гривень.
Водночас у липні 2022 року керівництво ліцею замовило і послугу з технічного нагляду за ремонтом цього укриття у підприємця Віктора Коменди вартістю 9,1 тисячі гривень. Ці закупівлі заклад провів без використання електронної системи, а відтак і без конкуренції.
Втім вже через два місяці, у вересні минулого року, ліцей знову замовив поточний ремонт з усунення аварій підвалу у того ж «Промжитлобуду» вартістю 44 тисячі 121 гривню. Тож загалом на роботи в укритті витратили понад 700 тисяч.
«У мене тут ціла баталія – я подавав запити, звертався до Уповноваженого з прав людини, але мені не надавали відповіді до кінця, – розповідає місцевий активіст Андрій Кандиба, який розмістив фото у мережі. – Просив надати акти виконаних робіт, але мені їх так і не надали. Тому не можна дізнатися, які саме роботи там проводилися, скільки вони коштували і чому зараз така ситуація»
У ліцеї кажуть, що калюжі спричинила аварійна ситуація і, мовляв, це не має ніякого відношення до укриття.
– Це була аварійна ситуація – прорвало трубу, – пояснює завгосп та уповноважений з проведення закупівель ліцею №3 Володимир Сиротюк.
– Це є школа, тут 300 дітей навчається. Укриття дійсно було відремонтовано, але ця аварійна ситуація не має відношення до укриття.
– Але ж це в укритті відбулося?
– Це в підвальному приміщенні, в коридорі. Укриття знаходиться за стіною.
– Але туди ж діти ходять?
– Через коридор проходять, але до укриття воно не має відношення. В укриття діти пройшли, калюжа була в іншій стороні.
У відділі освіти калюжу списали на дітей і запевнили, що вже все владнали.
«Там не було підтоплення, це просто діти забили каналізацію і так вийшло, – пояснила начальник відділу освіти Наталія Митошоп. – Зараз там все добре. Ми намагаємося об’їхати всі укриття і подивитися ситуацію. Але повірте, що ці укриття не ремонтувалися понад 30 років, до них ніхто не заглядав. Не може бути все відразу ідеально. І якщо проблеми з’являються – ми їх закриваємо. Як велись ремонтні роботи в укриттях ми кожного дня перевіряли. От сьогодні ми були в школі №5 дивились, які є проблеми, шукали шляхи вирішення. Перевіряємо вентиляції і все інше, адже це відповідальність».
Інженер з технічного нагляду Віктор Коменда стверджує, що роботи з ремонту укриття були виконані згідно з вимогами і кошторисом. Жодних претензій до якості робіт від закладу освіти до нього не надходило.
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Коментарі 1
Така фігня по всій Волині) Поналіплювали плитку по підвалах, хтось гарно заробив, а діти з вчителями будуть змушені в сирі приміщення з сумнівною вентиляцією і холодною підлогою спускатися.
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