Укриття ліцею на Волині, яке коштувало 700 тисяч, – у калюжах





Що не так з ремонтом з’ясовував Центр журналістських розслідувань



Про підтоплення у сховищі Володимирського ліцею №3 повідомили місцеві активісти у фейсбуці. Фото з калюжами в укритті викликали гостру дискусію серед містян та батьків учнів ліцею.



«Хоч хтось насмілюється говорити про такі жахливі речі відкрито. Моя дитина там навчається, я бачила це жахіття на власні очі. Єдине, що можу зробити – це прикласти всі зусилля, щоб моя дитина не перебувала у тому укритті», – пише мама Аліса Бучак.



Прокоментували ситуацію і представники ліцею.



«У підвальному приміщенні ліцею №3 прорвало каналізаційну трубу. Терміново вжито заходи щодо усунення проблеми. До ремонту залучені «Волиньводоканал», КП «Управляюча житлова компанія», які відреагували на звернення дирекції закладу і працюють над вирішенням проблеми. Калюжа, яка знята на фото, висушена. Ця аварія не має ніякого відношення до укриття, діти там не перебувають. У житті буває різне…», – відреагували з офіційної сторінки ліцею у фейсбуці.



З системи публічних закупівель Prozorro відомо, що договір на ремонт укриття уклали у липні 2022 року з КП «Промжитлобуд». Однак у системі не розмістили ні технічних вимог до договору, ні переліку робіт. За умовами договору підприємству оплатили 664 тисячі 937 гривень.



Водночас у липні 2022 року керівництво ліцею замовило і послугу з технічного нагляду за ремонтом цього укриття у підприємця Віктора Коменди вартістю 9,1 тисячі гривень. Ці закупівлі заклад провів без використання електронної системи, а відтак і без конкуренції.



Втім вже через два місяці, у вересні минулого року, ліцей знову замовив поточний ремонт з усунення аварій підвалу у того ж «Промжитлобуду» вартістю 44 тисячі 121 гривню. Тож загалом на роботи в укритті витратили понад 700 тисяч.



«У мене тут ціла баталія – я подавав запити, звертався до Уповноваженого з прав людини, але мені не надавали відповіді до кінця, – розповідає місцевий активіст Андрій Кандиба, який розмістив фото у мережі. – Просив надати акти виконаних робіт, але мені їх так і не надали. Тому не можна дізнатися, які саме роботи там проводилися, скільки вони коштували і чому зараз така ситуація»



У ліцеї кажуть, що калюжі спричинила аварійна ситуація і, мовляв, це не має ніякого відношення до укриття.



– Це була аварійна ситуація – прорвало трубу, – пояснює завгосп та уповноважений з проведення закупівель ліцею №3 Володимир Сиротюк.

– Це є школа, тут 300 дітей навчається. Укриття дійсно було відремонтовано, але ця аварійна ситуація не має відношення до укриття.

– Але ж це в укритті відбулося?

– Це в підвальному приміщенні, в коридорі. Укриття знаходиться за стіною.

– Але туди ж діти ходять?

– Через коридор проходять, але до укриття воно не має відношення. В укриття діти пройшли, калюжа була в іншій стороні.



У відділі освіти калюжу списали на дітей і запевнили, що вже все владнали.



«Там не було підтоплення, це просто діти забили каналізацію і так вийшло, – пояснила начальник відділу освіти Наталія Митошоп. – Зараз там все добре. Ми намагаємося об’їхати всі укриття і подивитися ситуацію. Але повірте, що ці укриття не ремонтувалися понад 30 років, до них ніхто не заглядав. Не може бути все відразу ідеально. І якщо проблеми з’являються – ми їх закриваємо. Як велись ремонтні роботи в укриттях ми кожного дня перевіряли. От сьогодні ми були в школі №5 дивились, які є проблеми, шукали шляхи вирішення. Перевіряємо вентиляції і все інше, адже це відповідальність».



Інженер з технічного нагляду Віктор Коменда стверджує, що роботи з ремонту укриття були виконані згідно з вимогами і кошторисом. Жодних претензій до якості робіт від закладу освіти до нього не надходило.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укриття ліцею №3, що у Володимирі, підтоплює. Попри те, що сховище відремонтували лише минулого року за понад 700 тисяч гривень, у ньому збираються калюжі.Що не так з ремонтом з’ясовував Центр журналістських розслідувань «Сила правди». Про підтоплення у сховищі Володимирського ліцею №3 повідомили місцеві активісти у фейсбуці. Фото з калюжами в укритті викликали гостру дискусію серед містян та батьків учнів ліцею.«Хоч хтось насмілюється говорити про такі жахливі речі відкрито. Моя дитина там навчається, я бачила це жахіття на власні очі. Єдине, що можу зробити – це прикласти всі зусилля, щоб моя дитина не перебувала у тому укритті», – пише мамаПрокоментували ситуацію і представники ліцею.«У підвальному приміщенні ліцею №3 прорвало каналізаційну трубу. Терміново вжито заходи щодо усунення проблеми. До ремонту залучені «Волиньводоканал», КП «Управляюча житлова компанія», які відреагували на звернення дирекції закладу і працюють над вирішенням проблеми. Калюжа, яка знята на фото, висушена. Ця аварія не має ніякого відношення до укриття, діти там не перебувають. У житті буває різне…», – відреагували з офіційної сторінки ліцею у фейсбуці.З системи публічних закупівель Prozorro відомо, що договір на ремонт укриття уклали у липні 2022 року з КП «Промжитлобуд». Однак у системі не розмістили ні технічних вимог до договору, ні переліку робіт. За умовами договору підприємству оплатили 664 тисячі 937 гривень.Водночас у липні 2022 року керівництво ліцею замовило і послугу з технічного нагляду за ремонтом цього укриття у підприємця Віктора Коменди вартістю 9,1 тисячі гривень. Ці закупівлі заклад провів без використання електронної системи, а відтак і без конкуренції.Втім вже через два місяці, у вересні минулого року, ліцей знову замовив поточний ремонт з усунення аварій підвалу у того ж «Промжитлобуду» вартістю 44 тисячі 121 гривню. Тож загалом на роботи в укритті витратили понад 700 тисяч.«У мене тут ціла баталія – я подавав запити, звертався до Уповноваженого з прав людини, але мені не надавали відповіді до кінця, – розповідає місцевий активіст, який розмістив фото у мережі. – Просив надати акти виконаних робіт, але мені їх так і не надали. Тому не можна дізнатися, які саме роботи там проводилися, скільки вони коштували і чому зараз така ситуація»У ліцеї кажуть, що калюжі спричинила аварійна ситуація і, мовляв, це не має ніякого відношення до укриття.– Це була аварійна ситуація – прорвало трубу, – пояснює завгосп та уповноважений з проведення закупівель ліцею №3– Це є школа, тут 300 дітей навчається. Укриття дійсно було відремонтовано, але ця аварійна ситуація не має відношення до укриття.– Але ж це в укритті відбулося?– Це в підвальному приміщенні, в коридорі. Укриття знаходиться за стіною.– Але туди ж діти ходять?– Через коридор проходять, але до укриття воно не має відношення. В укриття діти пройшли, калюжа була в іншій стороні.У відділі освіти калюжу списали на дітей і запевнили, що вже все владнали.«Там не було підтоплення, це просто діти забили каналізацію і так вийшло, – пояснила начальник відділу освіти. – Зараз там все добре. Ми намагаємося об’їхати всі укриття і подивитися ситуацію. Але повірте, що ці укриття не ремонтувалися понад 30 років, до них ніхто не заглядав. Не може бути все відразу ідеально. І якщо проблеми з’являються – ми їх закриваємо. Як велись ремонтні роботи в укриттях ми кожного дня перевіряли. От сьогодні ми були в школі №5 дивились, які є проблеми, шукали шляхи вирішення. Перевіряємо вентиляції і все інше, адже це відповідальність».Інженер з технічного нагляду Віктор Коменда стверджує, що роботи з ремонту укриття були виконані згідно з вимогами і кошторисом. Жодних претензій до якості робіт від закладу освіти до нього не надходило.

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